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華盛頓州下周疫苗將減量40%？衛生部否認

編譯組／奧林匹亞電
華盛頓州州長英斯利表示，華盛頓州下周收到的新冠疫苗可能會少40%。（美聯社）
華盛頓州州長英斯利表示，華盛頓州下周收到的新冠疫苗可能會少40%。（美聯社）

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）宣布，聯邦疾病防治中心（CDC）告知，華盛頓州下周收到的新冠疫苗數量將比本周少40%，這項消息讓等待疫苗許久的華盛頓州醫護人員和民眾感到失望。

英斯利17日推文說：「CDC通知我們，華盛頓州下周分配到的疫苗數量會減少40%，這個消息讓人感到沮喪。我們需要準確、可預測的數字，來計畫和確保成功，但CDC沒有給出任何解釋。」

代表華州的聯邦參議員墨瑞（Patty Murray）也在她的推特上抒發相同的情緒。她說：「我們需要一個解釋，我正在努力尋求答案，很快會讓大家知道。」

不過，美國衛生部發言人發出聲明否認將減少疫苗分配的數量。這名發言人說：「有關各州疫苗分配數量會被減少一事並非事實。」他稍後又補充，川普政府的疫苗計畫會依照原來的安排，在月底前分發足夠的疫苗給2000萬名美國民眾，莫德納（Moderna）疫苗也已獲批准使用。

美國各州都對疫苗減少的消息感到混亂。俄勒岡州民眾服務廳（Department of Human Services）發出新聞稿表示，俄州疫苗減少的比例和華州類似。

專家表示，疫情目前正處於最致命的階段，疫苗接種的速度對疲憊的醫療人員和脆弱的療養院居民來說，非常重要。

輝瑞藥廠（Pfizer）在網站上表示，他們的疫苗沒有生產的問題。聲明說：「疫苗運送沒有停止或延遲的情況，我們上周已成功將290萬劑疫苗送達美國政府指定的所有地點。我們現在還有數百萬劑疫苗在倉庫裡，但到目前為止，我們還未收到任何運送的指示。」

華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）會長紹爾（Cassie Sauer）表示，華州衛生官員17日上午8時許傳達了這項消息，但他們說不清楚疫苗數量減少的原因。

紹爾說：「醫師、護士、清潔人員都想知道他們何時可以接種疫苗，他們對醫院領導層感到失望，但是，醫院領導層也沒有關於何時能接種疫苗的訊息可以告知。」

紹爾指出，聯邦承諾，會在第一劑疫苗施打三周後提供第二劑疫苗，但現在這項不確定性讓人質疑聯邦的承諾。

紹爾說：「我們給醫院的指示是：儘可能為每個人施打疫苗，用完所有疫苗。如今，我們可能要諮詢州府：醫院該不該預留部分疫苗？」

疫苗 華盛頓州 美國

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