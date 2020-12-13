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華州疫情告急 金恩縣確診率高達14.5%

編譯組／西雅圖電
金恩縣新冠肺炎確診率激增，創疫情爆發以來最高。（美聯社）
金恩縣新冠肺炎確診率激增，創疫情爆發以來最高。（美聯社）

公共衛生數據顯示，華州金恩縣所有地區的新冠肺炎（COVID-19）病例從11月中旬開始激增，許多地區的確診率創下自疫情爆發以來的新高。

最新公布的11月7日到11月21日的統計數據顯示，金恩縣48個衛生通報區（Health Reporting Areas，簡稱HRA）中有22個的新冠確診率達到有史以來最高，超越今年2月和3月的確診率。這個周期有超過6萬1000名居民接受檢測，約8900人檢測結果呈陽性，確診率高達14.5%，是上一個周期10月20日到11月3日確診率7.2%的兩倍以上，住院病人也從126人大增為351人。

高確診率意味著病毒傳播速度加快，也意味著民眾出門遇到攜帶病毒的新冠病人的機率變高。

金恩縣目前有14個通報區的確診率高於20%，其中13個都在確診率始終最高的南金恩縣，其中以北高線區（North Highline）28%最高，緊追在後的是南奧本區（South Auburn）和西塔／塔克維拉區（SeaTac/Tukwila）。唯一不在南金恩縣的是燈塔山／喬治城／南方公園（Beacon Hill/Georgetown/South Park），這個區大部分都在西雅圖市範圍內。

在確診病例數量方面，增幅最大的也是南金恩縣，有七個通報區的增幅在10%以上，南金恩縣以外增幅最大的是燈塔山／喬治城／南方公園和海岸線區（Shoreline），海岸線區的確診率目前為16%。

西雅圖高確診率的通報區還包括西雅圖東南區（Southeast Seattle）17%，德里奇區（Delridge ）16%和西雅圖西北區（Northwest Seattle）12%。西雅圖全市平均確診率目前超過10%，是自疫情爆發以來首度出現二位數。西雅圖最新周期有約2萬2000居民接受檢測，超過2000人檢測結呈陽性。

金恩縣第二大城貝爾優（Bellevue）最新周期的確診率也突破二位數，將近11%，有近3200名居民接受檢測，339人檢測結果呈陽性。但和其他通報區不同的是，貝爾優2月和3月的確診率比現在高。

金恩縣目前確診率最低的是北西雅圖（North Seattle）的巴拉德區（Ballard），只有6%，西雅圖東北區（Northeast Seattle）、國會山／東湖區（Capitol Hill/Eastlake）和瓦松島（Vashon Island）的確診率也不到7%。

金恩縣最新周期的新冠死亡人數為30人，比前一周期多出7人。

西雅圖 檢測 疫情

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