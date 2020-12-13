度假兼辦公 夏威夷成矽谷富豪後院

夏威夷吸引矽谷富豪與北加科技高管前來，度假同時也可遠距辦公。（Getty Images）

夏威夷近來舉辦吸引美國本土人才到島上遠程工作的「Movers & Shakas」計畫，50名合格申請人可獲免費來回機票暫居歐胡島，並承諾擔任社區非營利機構義工。其實，這是夏威夷長期以來吸引富人將夏威夷當成度假屋的部分延續。

整個夏威夷群島上，輕易就能發現矽谷富豪占有大片土地，包括在可愛島的臉書查克伯格、位在檀香山的電子灣創辦人歐米迪亞(Pierre Omidyar)，甲骨文共同創辦人艾利森甚至買下夏威夷州 的一座火山島拉奈島(Lanai)。

夏威夷大島科哈拉海岸儼然成為北加州巨頭和科技業鉅子的海濱後院。屋崙美森輪船公司女繼承人、蘋果、英特爾、微軟 、戴爾等科技業公司創辦人，都紛紛展現對此地的興趣，新冠疫情期間也未有停止的跡象。在島上最獨特的建築特色之一，室內媒體室正快速整修成為家庭辦公室，轉變成為屋主第二個或第三、第四個家。

當年，美國石油鉅富洛克斐勒提出夏威夷度假生活方式的想法，為了協助吸引舊金山有錢人來夏威夷，他於1965年在科哈拉海岸開設了馬納凱雅沙灘旅館 ，是大島第一個結合旅館與高爾夫球場的複合式旅館，同時，也招攬他的富人好友、舊金山灣區費羅麗莊園(Filoli estate)擁有人、屋崙美森輪船公司女繼承人蘿絲(Lurline Matson Roth)，建造一座可俯瞰附近海灣的豪宅。

2010年有謠傳指出，蘋果喬布斯在科納度假村與微軟比爾蓋茲會面，儘管傳言蓋茲更喜歡住在希爾頓威克洛亞飯店，他與億萬富豪投資人阿瓦里德親王(Saudi Prince Alwaleed bin Talal)皆為四季酒店管理公司共同擁有人。

已故微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)也鍾情科納海岸，自2000年起到2018過世前，經常以直升機往來在靠近科納海岸中心的海邊小城凱魯阿古鎮(Kailua Village)，在此地購買3000萬的海濱豪宅，並擁有威可洛亞沙灘渡假村23英畝未開發土地，近來才以1600萬售出。喬布斯遺孀蘿林(Laurene Powell Jobs)是科納度假村投資人之一，目前正在整修、將於2022年以瑰麗渡假村(Rosewood Resort)新名重啟。

房產業界主管卡瑞(Chuck Cary)透露，一些矽谷高階主管將他們在夏威夷的度假屋轉變成為住所，在靠近科納機場的高爾夫球場社區房屋要價500萬元，自疫情大流行開始後，來自北加州的潛在買家與住戶數量均上升。

因為時差，正常工作可於下午1時30分至2點完成，其他時間可過夏威夷美好生活。一些居民的孩子可在家上課或就讀當地私校，有些西岸學生線上上課，相同時區讓他們可在上午11點完成當日課程，之後的時間就能做其他想做的事。有些人也進行房屋改裝，將原有家庭電影院改為漂亮的家庭辦公室。