華盛頓州新增染疫、住院人數創新高 醫院取消一般診療服務

數據顯示，華盛頓州新增新冠住院人數創疫情爆發以來最高。（Getty Images）

數據顯示，華盛頓州 最近新冠肺炎 （COVID-19）住院人數的增長速度，已超越疫情 期間任何一個時期。

華州公共衛生廳廳長洛菲（Kathy Lofy）在一場記者會上說：「我們現在每日新增的新冠住院人數，已經比春季時多。」她補充，華州目前每一個地區的新冠住院人數都是有史以來最多的。

洛菲指出，由於確診病例激增，華州新冠住院人數在11月增加了一倍以上，單日平均死亡人數也開始增加。

截至12月2日，華州新冠住院病人總數為1097人，已使用全州醫院11%的病床，全州醫院加護病床總數為1219張，新冠重症病人已使用了278張，約占23%。醫院目前已取消一般診療服務，禁止探病，同時調整護士與病人比例，並雇用派遣護士補充人力。

華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）會長紹爾（Cassie Sauer）說：「過去三周，我們的住院病人增加了一倍，如果繼續以這個速度增長，醫護人員就會不夠用，我們也沒有能力多增加一倍的醫護人員。」

紹爾表示，醫院在治療新冠肺炎方面已比春季時有經驗，研究報告也顯示，臨床治療成果也有進步。她說：「醫院治療新冠已經愈來愈有成效，病人住院時間也逐漸縮短，病人患病初期可使用的治療方式和藥物也愈來愈多。」

不過，紹爾提到民眾對數據有一些誤解。

她說：「人們聽到新冠死亡率正在下降，認為是好消息，但是，下降的只是比率，如果死亡率減半，但確診率增為四倍，死亡總人數還是會增加。」

在上一波疫情病例激增期間，由於資源不足，醫護人員必須重複使用同一套防護裝備，部分人員因醫療系統財務狀不佳遭到裁員，有些更染上新冠病毒生病或死亡。現在，醫護人員面對的是更凶猛的病例激增，許多人說，他們已經筋疲力竭。

美國疾病管制與預防中心（CDC）1日決定，第一批新冠疫苗應該先讓在第一線抗疫的醫護人員和長期護理中心的居民接種。

西雅圖與金恩縣公共衛生官員德肯（Jeff Duchin）說：「我們必須保護我們的醫療人員，他們是冒著生命危險在為病人服務。」