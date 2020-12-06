從夏威夷返台 須出示3日內核酸檢驗報告

駐檀香山台北經文處日前轉告夏威夷 僑胞有意於近期返台旅客應注意事項。

中央流行疫情 指揮中心日前宣布，自本(109)年12月1日起實施秋冬防疫 專案，赴台旅客登機前須配合出示3日內COVID-19核酸檢驗報告。若旅客登機前無法出示檢驗報告，但符合以下三種情形者，不予裁罰(適用對象包括本國人、持居留證之外籍人士及持居留證之陸港澳人士；不適用經台轉機旅客)。

一、緊急協處：例如奔喪(限二親等以內)、探視重病親屬(限二親等以內)、緊急就醫專案等，旅客於航空公司報到時主動切結及檢附佐證文件(死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等)，入境時須自費接受採檢。

二、來自無法自費篩檢國家：包括大洋洲(吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加)等；旅客於航空公司報到時主動切結，入境時須自費接受採檢。

三、部會專案經指揮中心同意：如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，旅客於航空公司報到時主動切結及檢附經報准等佐證文件，入境時依專案核定之防疫檢疫措施辦理。

若旅客無法出示3日內核酸檢驗報告，且未符合上述情形即逕自赴台，除入境時須自費接受採檢外，並將依據相關規定處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。如經確診COVID-19而有傳染予他人之虞者，亦須負相關刑責。

相關資料：https://www.cdc.gov.tw/Category/ListContent/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A?uaid=g373J0x80bDNqzRwHnDuzg。