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從夏威夷返台 須出示3日內核酸檢驗報告

檀香山訊

駐檀香山台北經文處日前轉告夏威夷僑胞有意於近期返台旅客應注意事項。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自本(109)年12月1日起實施秋冬防疫專案，赴台旅客登機前須配合出示3日內COVID-19核酸檢驗報告。若旅客登機前無法出示檢驗報告，但符合以下三種情形者，不予裁罰(適用對象包括本國人、持居留證之外籍人士及持居留證之陸港澳人士；不適用經台轉機旅客)。

一、緊急協處：例如奔喪(限二親等以內)、探視重病親屬(限二親等以內)、緊急就醫專案等，旅客於航空公司報到時主動切結及檢附佐證文件(死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等)，入境時須自費接受採檢。

二、來自無法自費篩檢國家：包括大洋洲(吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加)等；旅客於航空公司報到時主動切結，入境時須自費接受採檢。

三、部會專案經指揮中心同意：如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，旅客於航空公司報到時主動切結及檢附經報准等佐證文件，入境時依專案核定之防疫檢疫措施辦理。

若旅客無法出示3日內核酸檢驗報告，且未符合上述情形即逕自赴台，除入境時須自費接受採檢外，並將依據相關規定處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。如經確診COVID-19而有傳染予他人之虞者，亦須負相關刑責。

相關資料：https://www.cdc.gov.tw/Category/ListContent/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A?uaid=g373J0x80bDNqzRwHnDuzg。

防疫 疫情 夏威夷

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