美西北區急難救助協會年會 宣達防疫

現場示範教學場景。（陳志賢提供）

鑒於新冠肺炎疫情持續蔓延，為強化僑界更加瞭解台灣 及本地政府最新防疫 規範，美西北區急難救助協會於11月22日舉辦「美西北區急難救助協會年會暨防疫保健講座」，由會長陳志賢僑務委員擔任主持人、邀請駐西雅圖 辦事處長甄國清及西雅圖僑教中心主任吳曉竹與會。

甄處長首先致詞感謝本地僑界熱心展現互助精神，成立急難救助協會，支援駐處處理旅外國人、留學生及僑胞的急難救助案件；並且呼籲大家遵守台灣及本地州政府的規定，繼續保持健康及安全。

吳主任則就衛生福利部「防疫關鍵決策網」及僑務委員會「健康益友APP」進行推廣說明，呼籲大家多多協助宣傳「台灣模式」防疫成效，並解歡迎大家與中心預約辦理僑胞卡，領取牛年小提燈，一起許願「牛」轉乾坤。

陳會長在會務報告中介紹協會的歷史及本年度協助的個案，說明「出外靠朋友」、「有關係就沒關係」，邀請大家加入急難救助協會的會員，以及急難救助協協會輔助駐西雅圖辦事處及僑教中心的功能。會中同時邀請西雅圖台灣商會青商會前會長吳秉家醫師擔任講座、青商會會員李為泓擔任教學示範志工，宣講推動防疫保健觀念及身體健康保養，並協請中心透過臉書直播，達到宣導防疫保健操的效益。