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川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

飛夏威夷旅客登機 須有新冠檢測陰性證明

編譯組／灣區27日電

計畫飛往夏威夷度假嗎？夏威夷於11月19日宣布該州將更新安全旅行計畫，旅客登機需持有新冠檢測陰性結果證明。另一項改變是必須準備一些額外口罩，要求旅客加強防疫。自16日起也要求5歲以上民眾在戶外公共空間配戴口罩，當私家用車內有家人以外成員時，或是戶外與非同住人士無法保持6呎距離時，須戴上口罩。只有用餐和飲水時，或醫療因素例外。違規為輕罪，最高可判處一年監禁與5000元罰款。

夏威夷州更新法規，目標是在節日旅遊季節開始之前，先加強對新冠疫情控管限制。11月24日開始施行修改後的安全旅行計畫，要求旅客在落地前就已獲得新冠陰性結果，或是必須隔離14天或在夏威夷停留時間隔離，兩者以較短時間為主。

夏威夷州長伊藝(Gov. David Ige)26日在檀香山記者會發布相關安全旅行計畫改變措施。他表示對美國本土與全球新冠確診人數急遽增加的擔憂，並指出夏威夷仍是目前美國新冠病例數最少的地區之一。

伊藝表示，至少有44名前往夏威夷的旅客接受提前檢測計畫，但卻在抵達時或一或兩天後，才得知檢測結果為陽性。盡管人數不多，但足以改變政策以確保每個人安全，特別是有更多人在家節期間到夏威夷旅行。近日又有一名旅客在落地夏威夷後，才接獲新冠檢測陽性結果。

先前的檢測計畫，主要是在夏威夷10月15日重啟旅遊業時推出，允許旅客接受由合作夥伴在落地前72小時內，進行特別新冠檢測計畫，而繞過原本必須強制的兩周隔離。他們必須上載檢測結果到安全旅行網站，落地後將內含QR code展示給安檢人員檢查。23日之前，若檢測結果尚未出爐，旅客仍被允許登機，但卻是個漏洞，導致檢測新冠陽性旅客，必須自費在指定旅館進行隔離。

伊藝表示，的確預期有些新冠病例是自境外引進，入境前檢測只是分層防護方法之一，保護居民與旅客。夏威夷州是目前唯一在抵達機場時，進行體溫篩檢的州，也與觀光產業、旅館與遊客中心合作，實施新冠疫情緩解策略。

根據夏威夷旅遊局的數據，自10月15日以來，每天大約有6000-8000名國內旅客抵達夏威夷。相較之下，新冠疫情大流行導致3月份旅遊業關閉之前，每日約有3萬名遊客。夏威夷州於11月6日對日本遊客重新開放，計劃於12月中旬允許來自加拿大的遊客拜訪夏威夷。

夏威夷州 檢測 疫情

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