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疫情升溫 西雅圖南金恩縣 確診率飆升近兩成

編譯組／西雅圖20日電
西雅圖都會區新冠確診病例激增。（Getty Images）
西雅圖都會區新冠確診病例激增。（Getty Images）

隨著感恩節即將到來，金恩縣的新冠確診病例增激，部分多月來一直保持低確診率的地區，確診率都飆升，包括西雅圖都會區多個地區在內。

西雅圖與金恩縣公共衛生局公布的數據顯示，金恩縣10月3日到10月17日這兩周的確診率為4.4%，比夏季時略高，接下來的10月20日到11月2日這兩周，確診率飆升為7.3%，這段期間有將近5萬人接受檢測，3580人確診，確診人數比10月3日到10月17日增加69%，說明金恩縣新冠病毒的傳播正在加速，意味民眾出門遇到病毒感染者的機率將大增。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）已經頒布更多限制社交互動的命令，禁止民眾與非同住者在室內聚會，除非對方過去14天進行過隔離，或過去7天進行過隔離且檢測結果呈陰性，他也下令關閉所有餐廳堂食。

確診率上升導致住院人數增加，從10月20日到11月3日，金恩縣因感染新冠肺炎住院的病人共有3126人，比10月3日到10月17日多出97人。

衛生局48份地區健康報告（Health Reporting Areas，簡稱HRA）數據顯示，10月3日到10月17日，確診率在10%以上的HRA中只有3個，現在增為14個。HRA數據是根據民眾居住地區來統計，而非以民眾接受檢測的地區來統計。

金恩縣南部過去幾個月來新冠確診率一直居冠，最近確診率同樣大幅上升，幾乎所有HRA都已超過10%，目前確診率最高、增幅最大的是西塔科／塔克維拉區（SeaTac/Tukwila），確診率飆升至18.3%，比10月高出8.7%，第二高的是Federal Way/Central Military Road，為16.8%，第三高是北高線區（North Highline），為15.4%。

金恩縣確診率大增的地區還包括西雅圖都會區部分HRA，增幅最大的是戴爾里奇區（Delridge），從2.2%增至9.7%。西雅圖東南區（Southeast Seattle）從4%增至10%，這也是西雅圖自4月以來確診率首次突破二位數的地區。西雅圖西區（West Seattle）向來是西雅圖都會區確診率最低的HRA之一，但現在也升至4.6%。西雅圖全市確診率則從2.6%升為5%，1萬9900名接受檢測者中，有984人檢測結果為陽性。

西雅圖都會區確診率最低的HRA是瓦松島（Vashon Island），只有1%，其次是雷德蒙（Redmond），2.2%，第三是巴拉德區（Ballard），2.5%。

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