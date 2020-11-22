檀香山國際機場 提供新冠移動測試站

檀香山市長考德威爾（Kirk Caldwell）在19日記者會上呼籲遊客多利用檀香山國際機場 二號航站31號行李轉台旁的新冠肺炎移動（Mobile）測試站，該移動實驗室由夏威夷 腎臟基金會設立，每天七天，每天上午9時至下午5時，檢測 結果只需三到四小時的時間，每次收費$150，該檢測站也開放給一般名眾申請檢測。

此移動實驗站在近三周內已為300人做了鼻拭子測試，其中有5％被檢測呈陽性反應，超過了歐胡島的2.7%的平均值，因為多數接受測試的人是接觸病毒的急救人員，只有約100名旅客利用這項檢測而免於14天的隔離期。

卡德威爾表示，檀香山市已經額外採購了4萬2000測試劑提供給移動實驗室使用，旅客檢測費用為$125。

市長希望通過將實驗室（現在位於海外航站樓的鑽石頭旅遊團巴士區）帶到離島際航站樓更近並進入社區來增加測試。

夏州衛生局也在周五報告了全州95例新冠狀病毒感染病例及一人死亡，其中包括歐胡島的70例、大島13例、茂宜島5例及可愛島1例。

目前歐胡島是處於四級經濟復甦計畫的第二階，這一階級限制集會人數不得超過5人，卡德威爾不預期感恩節時能下降到第3階，能有最多10人聚會。