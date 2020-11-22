遊客訪夏州前72小時 提供陰性證明可免隔離

夏威夷州 旅遊局長佛萊斯（John De Fries）19日在該局理事會上表示，對於目前遊客來夏威夷事先檢測 計畫一事時指出，遊客若在搭機來夏威夷前的72小時內能提供陰性檢測結果確認文件，可免14天隔離規定，未來這項計畫還將包括台灣、加拿大與日本 等跨越太平洋的國家人民，但若無法取得證明，仍需遵守夏威夷州的14天隔離政策。

入境攜帶尚待確認測試結果的旅客，必須在隔離區等待州政府的安全旅行夏威夷系統驗證後才能離開隔離區，但是州政府發現因為待確證的旅客過多，導致時間上的延誤，有時需時3到4天，最多時曾有3千700位旅客在隔離區等待檢驗出爐才能離開該區。

佛萊斯表示，自本周二（11月19日）起，跨太平洋的旅客只須在航班前必須上傳陰性檢測證明，否則都必須在抵達後隔離14天，因為目前有許多遊客抵達夏威夷前沒有上傳陰性證明，造成大力工作負荷和導致系統擁塞。

夏威夷州政府在11月6日已核准日本旅客若能在抵達夏威夷前提出陰性檢測結果時，可以與美國大陸地區旅客同樣的免隔離。目前已屆年底，預計日本旅客來夏威夷旅遊的人數僅有數千人。雖然人數不多，但旅遊局相信仍然對夏威夷不振的經濟有所助益，因為夏州的旅遊基礎並非全然針對美國大陸遊客所建構。