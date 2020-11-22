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遊夏威夷「未隔離」違疫情規定 金山女被捕

編譯組／灣區20日電
夏威夷新冠確診增加、當地政界擔心有更多新冠陽性旅客自美國本土湧入。(圖取自網路)
夏威夷新冠確診增加、當地政界擔心有更多新冠陽性旅客自美國本土湧入。(圖取自網路)

舊金山52歲婦女普洛比(Colleen Proppe)日前在夏威夷茂宜島被捕，原因是被控違反夏威夷防止新冠病毒散播的隔離規定。茂宜警局表示，普洛比於11月7日抵達檀香山國際機場，原需隔離14天或提出陰性新冠病毒報告，但她並未填寫安全旅遊申請表格，未入住隔離旅館，還直接開始度假旅行。

警方追蹤普洛比的社交媒體帳戶，發現她張貼許多茂宜島的照片。根據她個人推特和LinkedIn帳號，目前是繪圖設計師自由業者。她於11月10日在推特上發出內容寫道：「我搬家了。這是第二天在夏威夷生活，沙灘有彩虹和夏威夷綠海龜。我正在尋找工作和住處，騎車並露營以更了解這個島。」

普洛比於14日在夏威夷茂宜島被捕，涉嫌違反公共衛生緊急法令及偽造證據。《茂宜新聞》報導，普洛比對所有指控均不認罪，並要求陪審團審判。下次出庭將訂於11月25日。

這個案子發生在夏威夷新冠確診增加、當地政界擔心有更多新冠病毒陽性旅客自美國本土湧入之際。本周稍早，夏威夷可愛島市長川上(Derek Kawakami)要求州長伊藝(David Ige)考慮制定新規，強制要求所有抵達可愛島的旅客，接受第二次新冠病毒檢測，並且在飛行前必須持有首次檢測陰性報告。

川上也要求州長，允許可愛島有權要求入島旅客上飛機之前，持有首次新冠陰性檢測因性報告。目前，民眾可在夏威夷飛往任何島嶼，若旅行前首次檢測報告尚未出爐，可在旅館或自家隔離直至獲得檢測結果。

由於新冠疫情大流行初始實施嚴格封鎖政策，今年夏天可愛島基本上未發生疫情。川上指出，單一旅行前測試，不足以保護居民免受新冠病毒散播。從10月15日開始，可愛島已有26起與旅行相關確診病例，包括14名返島居民。

夏威夷所有島嶼市長都敦促州長，實行強制二次測試，但由於夏威夷致力找回觀光經濟榮景，相關法令被推遲。州長表示，各島可依其需要施行二次檢測計畫。目前茂宜島與可愛島決定對旅客進行自願第二次檢測。大島則要求旅館在抵達時接受二次快篩，以免除隔離。歐胡島官員則希望進行另一層級當地篩檢，但尚未具備測試能力。

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