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夏威夷重啟旅遊業 新冠疫苗問世在望 防疫不能大意

本報夏威夷訊

每天新冠肺炎確診病例居高不下，弄得夏威夷居民人心惶惶，躲進家中避疫。新冠肺炎封住了生活的通道，人們不敢外出，不敢購物，不能聚會，不能去就餐。飛機停飛或減班，旅遊停止，公司不能上班，學校不能上課，這一切的一切猶如一場戰爭，生命受威脅，生活遭困境，多少公司及服務性行業遭遇了滅頂之災。

檀香山市長日前公布的重啟商業計畫分4個階段，每個階段至少持續進行4個星期，目的是為了降低新冠病毒的傳播，現在處於重開計劃的第二階段。

鑒於現況，政府及時援手相救，發放補助金、失業金、救濟金、及向困難戶贈放食品。農場、餐館、商店也建起了資訊聯絡群，他們及時將資訊發放給使用者，使用者也及時反饋給業主，這在危難關頭出現的幫人與自救的方法，9個多月的疫情生活夏威夷硬是挺了過來。

不過希望終於出現，美國輝瑞製藥廠在11月9日宣布與德國BioNTech生技公司合作開發的新冠疫苗取得了積極進展。

新冠疫苗面世了，衛生及公共服務部長Alex Azar日前接受媒體採訪時表示，該疫苗已經過實驗成功率高達9成，目前尚須美國食品藥物管理局（FDA）核准方能上市，希望該公司盡速向FDA提出申請，疫苗施打時間以最虛弱的人群為優先，將在12月前接種疫苗，醫護人員將在明年1月前接種疫苗，所有美國人在明年3月或4月接種。

疫苗的出現給夏威夷帶來希望，這是過去100年來最重大的醫學進展。夏威夷州政府決定開放旅遊事業，這其中也有不可預估的風險，但為拯救夏威夷經濟，此計畫勢在必行。

在阻抗新冠肺炎的行動中，華裔民眾都能自覺遵守規定，做到防護措施的落實，不過還是要提醒大家，在疫苗接種前還是不能大意，還需謹守衛生原則，如有癥狀：打噴嚏、咳嗽、流鼻涕及發熱現象須及時去醫療單位檢查。（王鏡平供稿）

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