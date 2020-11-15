夏州重開旅遊業 難甩失業陰霾

夏州重開旅遊業，但經濟未復失業嚴重，許多人領取救濟食物。(圖取自網路)

夏威夷州 已於10月15日重啟旅遊業，其中重點包含以快速新冠測試的新方法，以省略14天的強制隔離期。不過，當遊客湧向所謂美國 最快樂的州，當地居民卻仍還在自3月初停工以來的經濟負面影響下，掙扎苦撐。

夏威夷旅遊業佔所有工作機會25%，整體就業率卻下降，即便有新遊客湧進，夏州仍每天平均減少2萬名人次旅客，為小型商業發展帶來不確定性。然而，儘管前途未定，社區精神仍蓬勃發展。對夏威夷大島來說，在艱難時期凝聚力量幫助有需要的人，仍是當地恆久不變的大事。

哈威鎮(Hawi)位於夏威夷大島最北端，是北科哈拉(North Kohala)地區最大的城鎮，也是旅遊景點，最有名的是「夏威夷超級鐵人三項世界錦標賽」自行車賽程路經之地。在地方組織、業主、教堂與居民合作之下，現也已成為提供社區食物所需的重鎮，每周一次為有需要的人提供食物。這些食物來自當地慈善組織提供，也有農場或市場多餘蔬果。

自從夏威夷最剛開始關閉商業活動開始，大島失業率上升25%，夏州自3月份開始有29萬4943人申請失業救濟金。有數以千計申請文件被積壓尚待處理，導致一些人處在面臨財務崩潰絕境。

哈威鎮餐廳「Bamboo Restaurant」業主崔諾(Joan Channon)表示，她的餐廳裡有25人申請失業福利 、僅有2人獲得福利金，其他人只能枯等坐吃山空。於是她請求州眾議員塔納斯(David Tarnas)幫忙推動財務援助，在他的協助之下，財務補助獲得迅速進展。

此外，當商業關閉開始時，崔諾就將餐廳廚房食物分送給她一向視為家人的員工。儘管她期望重啟業務，但也等待觀察病毒散布情況，避免工作環境處於危險。不開門做生意，崔諾把廚房捐給北科哈拉資源中心使用，每周提供一千份餐點給長者。她認為，業主與非營利組織合作，可達到雙贏。