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華盛頓州病例激增 醫院展開應急計畫

編譯組／西雅圖電
為因應可能激增的新冠病患，華盛頓州醫院開始實施應急計畫。（美聯社）
為因應可能激增的新冠病患，華盛頓州醫院開始實施應急計畫。（美聯社）

由於新冠病例激增、檢測確診率上升，預期將有愈來愈多病患求醫，華盛頓州各地醫院已展開應急準備工作。

華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）常務理事紹爾（Cassie Sauer）說：「醫院已經開始實施應急計畫，準備開始取消部分診療、召募更多醫護人員，這些都是極具挑戰性的工作。」

目前實施的應急措施與今年春季有些不同，華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）當時要求醫院取消所有診療預約。華盛頓大學醫院（UW Medicine）告訴員工，他們將對選擇性手術和診療依緊急程度進行分類，並平衡使用遠距看診和面對面看診。

華盛頓大學醫院表示，隨著新冠病人對病床的需求不斷增加，他們將逐步減少選擇性診療，急診中心員工每日都會開會討論病床數量、人員配備和醫療用品庫存量。華盛頓大學醫院本周的新冠住院病人有56名，是上周的兩倍。

紹爾表示，部分醫院還在慎重考慮，是否該取消需要入住加護病房的手術，或病人需要長期住院的手術。她指出，所有CHI Franciscan急診醫院本周已經開始限制非必要性看診，除了臨終照護和分娩。

柯克蘭（Kirkland）長青醫療中心（EvergreenHealth）護理長薛普勒（Mary Shepler）表示，他們尚未更改醫院政策，但會密切觀察新冠疫情的發展，再做出決定。她指出，他們每8到12小時會進行一次新冠住院病人人數和醫療用品庫存的統計，醫護人員的防護裝備目前足夠，不像春季時嚴重短缺。薛普勒指出，他們的負壓病房已增加為100個，目前有52個正在使用。

此外，醫院是否有足夠的專業醫護人員能投入應急工作，也是令人擔心的問題。

薛普勒表示，他們的醫護人員目前足夠，但他們希望能召募更多外地醫護人員前來支援。她說：「我們都知道，護士一直有短缺的問題，在疫情期間，這個問題更顯嚴重。」

薛普勒說，從疫情爆發前到現在，聘用外地醫護人員的費用已經上升50%，因為全美各地醫療單位都在搶人，供需問題造成價格上漲。

薛普勒和紹爾都表示，他們十分擔心感恩節後新冠病例會飆增。紹爾說：「人們這個冬季的行為將決定生死。」

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