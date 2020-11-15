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夏威夷國際影展 「台灣電影焦點」線上線下放映

本報檀香山訊
駐洛杉磯台灣書院再度與影展單位合作，推出「台灣電影焦點」，將於線上放映2部長片、2部短片，並邀請導演徐漢強出席線上焦點座談。（駐洛杉磯台灣書院網站截圖）
駐洛杉磯台灣書院再度與影展單位合作，推出「台灣電影焦點」，將於線上放映2部長片、2部短片，並邀請導演徐漢強出席線上焦點座談。（駐洛杉磯台灣書院網站截圖）

第40屆夏威夷國際電影節(HIFF)，目前正在檀香山舉行，將至月底結束。今年有45個國家200餘電影參展，其中包括多部世界首映片，另有VR虛擬實境展示。夏威夷國際電影節被亞洲電影界視為進入美國市場的通路之一，對促進東西文化交流具有獨特重要性。

駐洛杉磯台灣書院再度與影展單位合作，推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」，於影展期間在線上放映《返校》、《逃出立法院》兩部長片，並於短片單元放映《主管再見》及《少年阿堯》，同時還在線上推出VR大師徐漢強的焦點座談。除線上放映外，還於11月22日於Consolidated戲院實體放映《怪胎》及《腿》2部長片，反映台灣領先國際的防疫精神。

除影片放映外，本屆台灣電影焦點另一亮點，是VR大師徐漢強的焦點座談；徐漢強為知名跨媒體影人，2017年執導的VR短片《全能元神宮改造王》入選日舞影展，首度執導的長片電影《返校》亦創票房佳績。最新VR作品《星際大騙局之登月計劃》入圍本年威尼斯影展VR競賽單元（VENICE VR EXPANDED）。本次焦點座談將分享徐漢強透過各式媒體創作的經驗，以及探討現今台灣創新VR/XR技術所引導的電影製作新興流程。

由於新冠疫情影響，今年影展分為實體放映(每場$14)及線上放映(每場$20)兩種，實體戲院選定為Mililani的Consolidated Theatres。線上放映網址:https://hiff.org/hiff40-spotlight-on-taiwan/。VR短片及焦點座談網址為:https://hiff.org/hiff-xr/，座談時間為11月13日星期一晚上5點，連結網址：https://www.goelevent.com/HawaiiFilmFest/e/ACONVERSATIONWITHJOHNHSUSPOTLIGHTONTAIWAN。（高振華供稿）

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