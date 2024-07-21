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颶風離去逾1周…休士頓還沒全面恢復供電 酷暑惹民怨

編譯潘勛／即時報導
休士頓居民正在為柴油發電機補充燃料。颶風貝羅襲擊德州已將近二周，受災的休士頓某些地區仍無電可用，造成民怨沸騰。(美聯社)
休士頓居民正在為柴油發電機補充燃料。颶風貝羅襲擊德州已將近二周，受災的休士頓某些地區仍無電可用，造成民怨沸騰。(美聯社)

颶風貝羅(Beryl)8日襲擊德州，到目前已一周有餘，受災的休士頓某些地區仍無電可用，盛夏暑熱，目前可謂民怨沸騰；電力公司「中點能源」(CenterPoint Energy)雖矢言通盤檢討，德州州長艾伯特(Greg Abbott)也威脅要祭出行政裁罰，但按PowerOutage.us網站指出，到周五晚間大約1900用電戶仍然停電。

有線電視新聞網(CNN)20日報導，前美國海關主管、81歲的多伊爾(Theodore Doyle)16日在大汗淋漓中，由自己休士頓東北區的公寓裡熱醒，房間悶熱潮濕，只好去住98元一晚的飯店；他與其他大約200名長者在金伍德(Kingwood)社區的安養機構，面臨醏暑加沒電的雙重危機，已強撐了一周有餘。

18日下午終於復電，多伊爾才返回自己公寓，他表示在此之前空氣不循環，靜止住了，可以說難以呼吸，而「我再也無法忍受了」。

停電期間，整個建築群只有一台發電機為一部電梯以及一個大型休息室供電；很多老人要靠電動輪椅、電機車代步，有肺疾的還得用到氧氣機，發電台是他們的救命線。有時多達40位住民在休息室裡尋求庇護，其他人待在自己很悶的公寓，有些人去投靠親戚。

中點能源目前飽受抨擊，在聲明中表示還沒供電客戶「主要是孤絕案例」，也就是在颶風中房舍或設備受損嚴重。在休士頓區有280萬用電戶的中點能源表示，目前的停電，與20日早晨的雷雨有關，「有閃電的時候，為安全起見，我們的工作人員只能暫停工作」。

哈里斯郡(Harris County) 法醫辦公室指出，經證實休士頓區至少14人死於颶風相關因素；其中7人，年紀在50到110歲之間，死因是「停電而曝曬於熱氣之中」。休士頓紀事報及其他當地媒體報導，整體而言哈里斯郡及鄰近郡區有20多人喪生，都是因為貝羅颶風。

休士頓 颶風 德州

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