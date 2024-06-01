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強力冰雹風暴…德州小鎮氣溫1小時驟降50度

編譯廖振堯／即時報導
德州西南部小鎮馬拉松5冃30日遭受極端氣候襲擊，氣溫突然急劇下降，瞬間由夏入冬。(取自X平台)
德州西南部小鎮馬拉松5冃30日遭受極端氣候襲擊，氣溫突然急劇下降，瞬間由夏入冬。(取自X平台)

德州西南部小鎮馬拉松(Marathon)5月30日受強力冰雹風暴襲擊，氣溫突然急劇下降，一個小時內從華氏105度左右降至50幾度(攝氏40.5度至13度)，彷彿瞬間由夏入冬。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，馬拉松市消防局局長威爾森(Brad Wilson)表示29日當天，一小時內氣溫從夏天變成了冬天，鎮中心的主要街道累積約2呎厚的冰雹，看起來像雪一樣。往後幾天風暴持續襲擊，30日還記錄到一小時內2吋半的降雨量，之後不得不出動鏟雪車來清理街道。

國家氣象局(National Weather Service)米德蘭(Midland)分局的氣象學家柯蘭(Brian Curran)表示冰雹風暴就像一台冷氣一樣，導致氣溫驟降，但這種氣溫波動在德州很常見，甚至可能更加劇烈。

德州西南部小鎮馬拉松5冃30日遭受極端氣候襲擊，氣溫突然急劇下降，瞬間由夏入冬。...
德州西南部小鎮馬拉松5冃30日遭受極端氣候襲擊，氣溫突然急劇下降，瞬間由夏入冬。(取自X平台)

據國家氣象局資料，奧斯汀2022年2月曾出現24小時內從華氏88度降至32度(攝氏33度至0度)，是該州有史以來最大溫差。而據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，全美有史以來最大溫差在今年1月14日至15日發生於蒙大拿州洛馬(Loma)，氣溫24小時內上升了103度(攝氏57度)。

風暴也導致德州最大電力公司Oncor的60多萬用戶斷電。30日下午德州大部分地區和科羅拉多州東南部將出現惡劣天氣和大雨，德州拉伯克(Lubbock)、阿比林(Abilene)、聖安吉洛(San Angelo)等市受大冰雹、強風、龍捲風襲擊的風險最高；同日達拉斯北部、新奧爾良發布多次山洪警報。到31日，惡劣天氣稍微向東轉移到德州中部和東南部，並進入密西西比河谷下游。

在此之前，國殤日周末的惡劣天氣已使得德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州、堪薩斯州至少20人死亡；周末這5州至少發生25場龍捲風，德州州長艾伯特(Greg Abbott)已向106個郡發布災難聲明。

德州 馬拉松 龍捲風

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