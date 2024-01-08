德州市中心飯店爆炸 11人受傷、1人失蹤 現場飄瓦斯味

德州沃思堡市中心一家飯店8日驚傳爆炸，造成至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤，事故周邊道路可見散落大量建築碎片，旅館外牆被炸翻，黑煙直竄天際。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，德州 沃思堡（Fort Worth）市中心一家飯店8日驚傳爆炸，造成至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤，事故周邊道路可見散落大量建築碎片，旅館外牆被炸翻，濃濃黑煙直竄天際。

🚨There has been a significant explosion at The Sandman Signature Hotel in downtown Forth Worth, Texas.



Unclear how many injuries there are at this time or if terrorism is related. #FortWorth | #Texas pic.twitter.com/MDkRRhNWj7 — Ryan Foster (@RyanFosterHQ) January 8, 2024

沃斯堡通訊官泰里斯（Reyne Telles）表示，爆炸地點市桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel），位於市政廳所在區域，「我們正在處理本起重大事件，請民眾避免前往該區域」。

美聯社報導，沃斯堡消防局發言人表示現場飄出瓦斯味，懷疑是瓦斯外洩釀禍，不過目前尚無法確認爆炸起因。

一名目擊者表示看到一些人滿臉是血逃出飯店，還有人被擔架抬出。