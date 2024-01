德州市中心飯店爆炸 11人受傷、1人失蹤 現場飄瓦斯味

有線電視新聞網(CNN)報導,德州 沃思堡(Fort Worth)市中心一家飯店8日驚傳爆炸,造成至少11人受傷,其中1人命危、2人重傷,另有1人失蹤,事故周邊道路可見散落大量建築碎片,旅館外牆被炸翻,濃濃黑煙直竄天際。

🚨There has been a significant explosion at The Sandman Signature Hotel in downtown Forth Worth, Texas.



Unclear how many injuries there are at this time or if terrorism is related. #FortWorth | #Texas pic.twitter.com/MDkRRhNWj7