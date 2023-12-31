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無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

編譯俞仲慈／綜合31日電
涉案被捕的23歲無證客羅梅洛，右為被殺害的16歲美少女莉茲貝絲‧梅迪納。(取自埃德納警局Instagram)
涉案被捕的23歲無證客羅梅洛，右為被殺害的16歲美少女莉茲貝絲‧梅迪納。(取自埃德納警局Instagram)

福斯新聞網(Fox News)30日報導，12月初德州一名16歲少女慘遭殺害，陳屍家中浴室，警方事後逮捕一名無證移民，涉嫌重大，引發外界對於非法移民構成社會治安的疑慮。

報導指出，傑克遜郡(Jackson County)埃德納高中(Edna High School)啦啦隊員、16歲的莉茲貝絲‧梅迪納(Lizbeth Medina)12月5日遇害，兇手犯案手法殘忍。

警方書面紀錄顯示：「在現場調查時，發現死者身上有多處刀傷，而且衣服濕透，讓我們相信此案是謀殺，而且死者遭到殺害後，遺體還被清理過。」

案發後，警方循線在埃德納以北約75哩舒倫堡(Schulenburg)逮捕23歲的無證移民羅梅洛(Rafael Govea Romero)，並羈押在聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)，保釋金訂為200萬元。

警方調查後證實，兇嫌曾經跟蹤過死者並得知其住處，梅迪納母親賈桂琳(Jacqueline Medina)向福斯電視台表示，愛女遇害一個月前，發現家裡有部分物品不知去向，原本並不在意，直到11月13日，發現住家確實遭竊賊入侵，決定報警處理。

賈桂琳強調：「當兇嫌被捕後，警方尋獲那些失竊物品，我就知道兩者之間肯定有關。」

根據報導，兇嫌殺害梅迪納並偷走死者手機，因為第二天有親友發現死者手機通訊軟體Snapchat被打開，證明有人使用；甚至12月9日為梅迪納守靈當天，死者男友傳送簡訊至死者手機表達思念，竟然收到簡訊回覆。

賈桂琳憤憤不平表示：「大家知道這名兇手有多麼變態。」因此透過福斯電視台公開呼籲：「我們應該制定更好的法律，因為大家知道此人根本不應該出現在這裡。」

失去愛女的賈桂琳強調：「我希望預防此案不要發生在另一個孩子身上，我們的孩子需要住在安全無虞的社區。」

非法移民 德州 北約

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