我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

借助智慧家電 長者活得安全

編譯胡立宗／綜合報導
主持人面前即為適合長者的系列用品，左至右為Nobi Smart Lamp、AliveCor KM 6L、NOMO Smart Care、ElliQ Digital Care Companion、Apple watch、Joy for All Pets。（取自KCAL電視台畫面）
主持人面前即為適合長者的系列用品，左至右為Nobi Smart Lamp、AliveCor KM 6L、NOMO Smart Care、ElliQ Digital Care Companion、Apple watch、Joy for All Pets。（取自KCAL電視台畫面）

老而不休不再是負面用語，美國首富之一的巴菲特93歲，他的副手蒙格（Charlie Munger）明年元旦就滿百歲。老化雖然是人生必經之路，但是如何活得老而開心、老而自在已然成為現今與未來的顯學之一。KCAL的節目最近就專門介紹了長者的方便小物，可以協助高齡者活得更安全、更省力；事實上，不只是長者，家庭所有成員都能借助智慧家電活得更為安全。

1，Nobi Smart Lamp：Nobi推出的智慧燈組，除了一般的感應照明功能外，還能以行動偵測感應到人是否跌倒，如果偵測到跌倒情形，它便會詢問「Did You Fall?」（是否跌倒？），只要回答不是「NO」，燈具就會自動通知家人或看護員，同時也能提供雙向對講，方便跌倒者與他人說明情況。

2，AliveCor KM 6L：隨身攜帶的心電測試器，經過聯邦食藥局（FDA）認可，可以在30秒內確認心跳是否出現異常，包括心房顫動（atrial fibrillation）、心跳過緩（bradycardia）、心動過速（tachycardia）、以及各種原因導致的竇律不整（sinus rhythm）與QRS波異常。

3，NOMO Smart Care：一組包括中央處理器（smart hub）、兩個傳接器（satellite）、四個行動信標（tag），如果長者的行動脫離常軌，例如半夜走出家門，照顧者就能馬上收到通知，機組也可以連通911等第三方服務。

4，ElliQ Digital Care Companion：對於喜歡獨立生活的人來說，這套AI輔助設備相當方便，除了可以跟長者對話，詢問狀況，也可以像年輕人最愛的Siri、Alexa一樣幫忙處理雜事。

5，Apple watch：隨著不斷改版，蘋果的各項裝備也越來越強， Apple Watch與iPad、iPhone搭配，可以提醒吃藥時間，也可以紀錄身體狀況，並定期告知自訂名單上的人。另外也能偵測行走穩定度、幫你發出緊急狀況的SOS通報，還能偵測各種心跳異常，包括心搏過高或低、心跳不規律，或是心房顫動（AFib）。

6，Joy for All Pets：搭配AI的機器貓狗，可以隨著主人的指令或行動而做出相對行動，除了免去真實貓狗的照料，還能成為長者的心靈良伴，避免失智過早發生。

AI Apple 藥局

上一則

華府國家廣場挺以大遊行 近10萬人參與

下一則

夫婦賣蜜溪地給政府 作棲息地

延伸閱讀

地緣政治？沒有品牌？巴菲特公司為何不投資台積電

地緣政治？沒有品牌？巴菲特公司為何不投資台積電
寒流來襲 休城低溫降冰點

寒流來襲 休城低溫降冰點
LAX狗狗萬聖節遊行

LAX狗狗萬聖節遊行
「六人行」馬修派瑞疑因「心臟停止」驟逝 陳屍自家浴缸

「六人行」馬修派瑞疑因「心臟停止」驟逝 陳屍自家浴缸

熱門新聞

32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)

上千居民上街怒吼 控訴芝市府罔顧民意建帳篷營

2023-11-10 16:00
全民小費的時代，酒店小費學問大。（KTLA 5電視台畫面）

飯店小費專家建議每天2-5元 房間若像遭颶風襲擊可多付

2023-11-12 01:15
三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

2023-11-07 13:33
近年從賓州移居佛羅里達州的人數激增。圖為費城思故河旁的摩天大樓天際線。(美聯社)

雪靴換成拖鞋… 賓州遷往佛州人數激增 新州也倍增

2023-11-09 12:55

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機