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NBA全球第二家直營店 藝廊商場開張

編譯林思牧／綜合報導
美國職籃韓直營店在休士頓藝廊購物中心開幕。(取自The Galleria 臉書）
美國職籃韓直營店在休士頓藝廊購物中心開幕。(取自The Galleria 臉書）

美國籃球聯盟NBA日前於休士頓藝廊購物中心(The Galleria Shopping Center)舉行NBA Store的開幕典禮，這是全球的第二家NBA商店，可見NBA對休士頓地區球迷的重視。

藝廊購物中心位於休士頓市中心的西邊，在威斯海默大道(Westheimer)與610高速公路交會處的西南角，是德州最大的購物商場之一。在上周六之前，NBA只有一家直銷商店，地點是紐約市。藝廊的這家NBA Store室內面積有7500平方呎，有各種NBA的商品和許多收藏品(memorabilia)出售。

NBA服裝與運動用品(Apparel & Sporting Goods)部門的主管麗莎寇珀(Lisa Piken Koper)指出，這裡有許多品牌的球衣、帽子、運動商品和紀念品供顧客選購，最特別的是顧客可以在一個專區給球衣或帽子做自己的設計，NBA的30支球隊的隊徽和名稱都可以合法的在這裡運用，讓本地球迷和外來遊客做出獨一無二的設計。

NBA Store的地址是：SP5230A Clubhouse, 5135 W Alabama St Store 9094, Houston, TX 77056。NBA Store並不是由NBA直接經營，而是交給Lids and Fanatics公司去運作。NBA的各類商品是以網購為主，只有在粉絲最密集的地方才會考慮設直銷店。

另外，職棒大聯盟MLB上一季中，休士頓太空人隊(Astros)的總教練貝克(Dusty Baker)讓茂多納多(Martin Maldonado)擔任先發捕手(starting catcher)，這讓許多太空人球迷怒火中燒，大多數人認為狄亞茲(Yainer Diaz)才是最佳人選，連一些太空人隊的高階主管也認為如此，但這個決定權是在總教練手中。

如果太空人蟬聯冠軍，那麼事實勝於雄辯，貝克應該可以續任總教練。但太空人輸給德州遊騎兵(Rangers)以後貝克宣布退休，許多球壇分析師認為部份原因是跟貝克用茂多納多做先發捕手有關。

太空人隊的總經理(general manager)布朗(Dana Brown)3日召開記者會，明確的指出2024球季的先發捕手非狄亞茲莫屬。這項決定不會讓茂多納多不高興，因為他已經投到另一隊的旗下。

NBA 太空人 休士頓

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