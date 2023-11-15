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航太中心天河之光 提供度假體驗

編譯陳盈霖／綜合報導
休士頓太空中心銀河燈光秀。（休士頓太空中心網頁）
休士頓太空中心銀河燈光秀。（休士頓太空中心網頁）

FOX 26電視台報導，休士頓太空中心（Houston Space Center）將從本月11日至2024年1月7日，搖身一變成為令人眼花撩亂的燈光仙境。其銀河燈光秀（Galaxy Lights）提供民眾超凡脫俗的度假體驗，不僅如此，太空中心還提供超過十個設施與景點，與民眾歡度年底佳節。

這場燈光秀將於這段期間下午6時至10時開放，但11月13日至16日、11月23日、12月7日、24與25日等日子關閉。

太空中心首席傳播和行銷長布魯克（Keesha Bullock）說，「我們希望民眾認識並慶祝太空探索中發生的一切。從發射任務再到新的成就，這是令人難以置信的一年。我們也希望提供一個美好的節日傳統，讓親朋好友們一次次回到這裡。」

銀河燈光秀不僅是燈光展示，民眾可享受互動展覽、動手活動，也有機會了解太空人在太空中如何慶祝節日等，還能在太空中心一哩長的燈光旅途中，停下來享用美味的經典美食與一杯熱巧克力。

有關休士頓太空中心銀河燈光秀更多資訊與門票，可上https://spacecenter.org/galaxy-lights/。

太空人 休士頓

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