「蜜城嘉年華」成休士頓新節慶

葛萊美獎靈魂歌手瑪麗布萊姬在首屆蜜城嘉年華會演唱。（官方IG）

休士頓 紀事報報導，與奧斯汀（Austin）不同，休士頓近年來從天氣到財務問題，再到行為不端等指控，似乎與音樂慶典沒太大緣份。然隨著11日、12日在糖城（Sugar Land）舉行「蜜城嘉年華」（Honeyland Festival），休士頓似乎有有機會舉辦大規模音樂和文化慶典。儘管天氣、舉辦時間、一些軟體設施等受到批評，作為一個音樂盛典，當天音樂的演出仍值得肯定。

根據蜜城組織，該慶典有非裔 音樂藝術家和烹飪文化專家，可說是「非裔卓越典範」的活動。然為期兩天的音樂盛典，一開始受到降雨，50多度低溫 影響，儘管雨勢沒使活動場地變成泥坑，然主辦單位的「無傘政策」遭許多批評，許多人忍受寒冷、潮濕，等待葛萊美獎靈魂歌手瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）閉幕演出，還好在她表演時天空已放晴。

天氣也導致VIP停車區爭議，嘉年華會第一天上午，主辦單位宣布皇冠節日公園（Crown Festival Park）前方貴賓區關閉，購買300元VIP停車費門票持有者，需將車停在四分之一哩外停車場，導致許多不滿，要求退費聲浪。

此外當天人潮「不多不少」，但至11日下午6時半，許多食品攤位食物已銷售一空，許多人對主辦單位打著「音樂、美食節」的口號感到困惑。