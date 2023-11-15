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夫婦賣蜜溪地給政府 作棲息地

編譯陳盈霖／綜合報導
羅尼與泰瑞烏爾班齊克（Ronnie and Terry Urbanczyk）夫婦將位於蜜溪的土地出售給政府作為棲息地，少了數百萬元收入，他們卻感欣慰。(IG／ ＠globalpositivenews）
羅尼與泰瑞烏爾班齊克（Ronnie and Terry Urbanczyk）夫婦將位於蜜溪的土地出售給政府作為棲息地，少了數百萬元收入，他們卻感欣慰。(IG／ ＠globalpositivenews）

德州月刊報導，羅尼與泰瑞烏爾班齊克（Ronnie and Terry Urbanczyk）夫婦，過去30年間在希爾縣（Hill county）累積750畝林地，最初計畫是在該地區興建小區，替有興趣居住在鄉村的家庭提供2400套住房。該計畫預計替他們帶來1億2500萬元收入，然該卻遭遭社區和當地環保組織反對。

然而，當德州公園和野生動物廳（Texas Parks and Wildlife Department）出價2500萬元買下他們515畝土地，希望將蜜溪（Honey Creek）變成州立公園時，烏爾班齊克夫婦兩欣然答應成交，促成這樁美事。如今蜜溪的水清澈見底，矗立的柏樹和各種保護動物在該地區棲息著。

本身是一家混凝土公司老闆的羅尼告訴德州月刊，「我們在那有很多美好回憶，而現在德州人將在未來1000年真正享受這樣的大自然。」泰瑞談到這筆交易時也表示，「這確實讓我感覺好多了。」

目前在蜜溪發現的物種包括金頰鶯（golden-cheeked warblers）、黑頂綠鵑（black-capped vireos）等高瀕危動物，該地區也是陸地洞穴中，許多無脊動物棲息地。

德州州立公園主任富蘭克林（Rodney Franklin）在聲明中說，「這些受保護的土地與鄰近的瓜達盧佩河州立公園（Guadalupe River State Park）連在一起，土地涵蓋近5000畝，這些棲息地讓許多植物與野生動物有生存空間，也有利水資源，更讓民眾得以有享受大自然的機會。」

大愛德華茲地下水聯盟（Greater Edwards Aquifer Alliance）感謝烏爾班齊克夫妻做出的決定，如今這片土地除對外開放外，各界也可在蜜溪舉辦活動。

德州 州立公園

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