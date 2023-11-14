泰勒區主教 遭教宗撤職

天主教德州泰勒教區(Diocese of Tyler)的斯翠克蘭主教(Bishop Joseph Strickland)，11日(周六)被方濟各教宗 (Pope Francis)解職，該教區涵蓋東德州的33個縣，這位教區最高領導人最近半年多大力反對教宗和拜登總統，有些神父和教友認為他腦子出了問題，他自己則認為他是衛道先鋒。

65歲的斯翠克蘭主教是在2012年接掌泰勒教區，大多數天主教神職人員是保守派(conservatives)，他更是極端偏右，積極擁護川普 和川普的諸多陰謀論，他在社交媒體上十分活躍，2020年他公開說方濟各是軟弱(weak)的領導人，最近幾個月更是在X(原本的推特Twitter)上批評教宗，認為方濟各教宗在破壞天主教信仰的根基(undermining the deposit of faith)。

方濟各的一些新構想是許多現有主教和神父所反對的，譬如公開接受LGBTQ+的教友、願意接受女性擔任執事(deacon)的神職、讓已婚男子可以當神父等，但這些反對他構想的人並不公開唱反調，斯翠克蘭則是大張旗鼓的向教宗挑釁，要教宗不是接受他的「力諫」就是將他開除。

在COVID-19疫情肆虐的期間，斯翠克蘭散布反疫苗的訊息，2020年有一段挺川普的視頻被一些天主教人士在網路上傳播，斯翠克蘭贊同視頻上的主張：「作為天主教的教友，就不可以把票投給民主黨的候選人」。

今年6月教宗指派兩位美國的主教對斯翠克蘭展開調查，有些該教區的神父和教友表示斯翠克蘭在散布不合天主教會正統規範的思想，這項調查顯然在最近完結，雖然報告並沒有公開，但教宗的心意已決。梵諦岡新聞(Vatican News)報導，教宗於11日將斯翠克蘭撤職，並委請奧斯汀教區的瓦茲克茲主教(Bishop Joe Vásquez )暫代泰勒教區的牧區治理(pastoral governance)職責，教宗會在近期內擢拔出一名泰勒教區的主教。