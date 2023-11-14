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跳蚤市場槍擊案 確認青少年嫌犯

編譯陳盈霖／綜合報導
梨城警局確認12日發生跳蚤市場槍案嫌犯之一。（梨城警局）
梨城警局確認12日發生跳蚤市場槍案嫌犯之一。（梨城警局）

KPRC 2電視台報導，休士頓警方13日確認涉嫌參與12日梨城（Pearland）跳蚤市場槍擊案青少年嫌犯之一，為19歲嫌格雷特（David Negrete）。該槍擊案造成一名兒童死亡，四人受傷。目前內格雷特因使用致命武器嚴重攻擊被警方通緝，且列入德州公共安全廳（Department of Public Safety）十大逃犯名單。

這起事件發生於12日下午5時45分左右，警方獲報前往北大街（North Main Street）1000號街區柯爾跳蚤市場（Cole's Flea Market）。據悉，兩名男子在跳蚤市場發生爭執並開槍，內格雷特為嫌犯之一，另有兩名嫌犯。

當局公布更多受害者訊息，包括一名十歲男童、14歲女孩、16歲男孩、18歲男子與37歲男子等，他們送醫後，十歲男童在醫院不治。另有兩名年幼孩童和37歲男子為無辜旁觀者，警方也在調查另兩位青少年嫌犯如何參與其中。

梨城警局公共資訊官員羅傑斯（Chad Rogers）表示，槍案似乎並非針對跳蚤市場，嫌犯不知開了多少槍。警方呼籲有訊息民眾可致電281-997-5828或1-800-460-2222滅罪熱線。

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