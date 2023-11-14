職涯跨域菁英論壇 12月2日登場

2023 職涯跨域菁英論壇12月2日登場。

美南大專院校聯合校友會 （JCCAA ）特別為台灣留學生 和僑青設計的 2023 職涯跨域菁英論壇， 即將於 2023年12月2日（星期六）在休士頓 華僑文教中心展覽室舉辦。

本次論壇將邀請到美南新聞傳媒集團—李蔚華董事長作為主講嘉賓，分享他在休士頓中國城深耕四十餘年的所思所感，精彩可期。如果你曾好奇傳媒大亨如何白手起家、如果你對在美國創業有一份熱情、如果你想探索相關領域的發展潛力、如果你想一窺中國城的活歷史，這次就是最佳的機會。

交誼過後，大會準備了不同面向的講座同時進行，包含自我形象品牌的建立、社交技巧、求職教戰守則、斜槓創業，協助青年學子培養自己的軟實力，借鏡學長姐。下午講座邀請到來自不同領域的專家分享他們在職場實戰的寶貴經驗，包括現任美國德州 Sam Houston State University 政治系翁履中教授，Salesforce Inc. Success Architect Director 熊天豪，南亞塑膠人事部經理陳怡妙，Merill Lynch VP 李迺安，Greenwave Foods, Inc 創辦人谷玫儀。講座內容多元實用，歡迎僑青朋友踴躍報名參與 !

費用：11月20日前報名繳費享早鳥優惠價10元，現場價加5元，報名連結：Tinyurl.com/jccaa2023CYpro。