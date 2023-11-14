我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

職涯跨域菁英論壇 12月2日登場

【休士頓訊】
2023 職涯跨域菁英論壇12月2日登場。
2023 職涯跨域菁英論壇12月2日登場。

美南大專院校聯合校友會 （JCCAA ）特別為台灣留學生和僑青設計的 2023 職涯跨域菁英論壇， 即將於 2023年12月2日（星期六）在休士頓華僑文教中心展覽室舉辦。

本次論壇將邀請到美南新聞傳媒集團—李蔚華董事長作為主講嘉賓，分享他在休士頓中國城深耕四十餘年的所思所感，精彩可期。如果你曾好奇傳媒大亨如何白手起家、如果你對在美國創業有一份熱情、如果你想探索相關領域的發展潛力、如果你想一窺中國城的活歷史，這次就是最佳的機會。

交誼過後，大會準備了不同面向的講座同時進行，包含自我形象品牌的建立、社交技巧、求職教戰守則、斜槓創業，協助青年學子培養自己的軟實力，借鏡學長姐。下午講座邀請到來自不同領域的專家分享他們在職場實戰的寶貴經驗，包括現任美國德州Sam Houston State University 政治系翁履中教授，Salesforce Inc. Success Architect Director 熊天豪，南亞塑膠人事部經理陳怡妙，Merill Lynch VP 李迺安，Greenwave Foods, Inc 創辦人谷玫儀。講座內容多元實用，歡迎僑青朋友踴躍報名參與 !

費用：11月20日前報名繳費享早鳥優惠價10元，現場價加5元，報名連結：Tinyurl.com/jccaa2023CYpro。

休士頓 德州 留學生

上一則

哈縣長被調查 批檢察長濫權

下一則

跳蚤市場槍擊案 確認青少年嫌犯

延伸閱讀

休士頓「喝咖啡、聊汽車」 禁止3款廉價跑車入場

休士頓「喝咖啡、聊汽車」 禁止3款廉價跑車入場
紀念國父孫中山158歲誕辰 中山學術研究會主祭

紀念國父孫中山158歲誕辰 中山學術研究會主祭
徐佳青與休士頓僑界交流 盼凝聚共識

徐佳青與休士頓僑界交流 盼凝聚共識
休士頓光明節11/12登場 體驗印度甜品「米泰」

休士頓光明節11/12登場 體驗印度甜品「米泰」

熱門新聞

32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)

上千居民上街怒吼 控訴芝市府罔顧民意建帳篷營

2023-11-10 16:00
全民小費的時代，酒店小費學問大。（KTLA 5電視台畫面）

飯店小費專家建議每天2-5元 房間若像遭颶風襲擊可多付

2023-11-12 01:15
三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

2023-11-07 13:33

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州