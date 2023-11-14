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哈縣長被調查 批檢察長濫權

編譯陳盈霖／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈對新冠肺炎疫苗推廣案做出回應。（FOX 26電視台畫面）
哈里斯縣長伊達戈對新冠肺炎疫苗推廣案做出回應。（FOX 26電視台畫面）

FOX 26電視台報導，哈里斯（Harris）縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日對德州州警（Texas Rangers）獲得五份新的搜查令做出回應。這些搜查令，是伊達戈辦公室涉及一份1100萬元新冠疫苗推廣合約案，遭指控「投標串通」（Bid rigging）而進行的調查之一。

根據法庭證詞，新的搜查令直接發送給AT&T、谷歌（Google）、Verizon和WhatsApp等通訊公司，並指控伊達戈辦公室未能在正進行的調查中提供調查單位需要的資訊。對此伊達戈辦公室表示並非事實。她說，「我不認為有人跟我說過，法官告訴我不要分享我們該分享的訊息，我已提供我們擁有的一切，我們甚至問你們還需要什麼。」

這項操縱投標指控案，是2021年哈里斯縣將一份價值1100萬元的新冠肺炎疫苗推廣合約，授予Elevate Strategies公司引發的法律爭議，伊達戈辦公室三名前員工，也因此案遭聯邦起訴。伊達戈說，在該公執行長Felicity Pereyra進行提案前，從未見過她，「但她的提案真的非常好。我從她那沒得到任何好處。」

她並表示「我的員工並未被判任何罪，但這是她（指哈里斯縣檢察長奧格，Kim Ogg）多年來一直操縱的骯髒政治。」伊達戈說，「她濫用辦公室權力，就像惡霸在操場上濫用權力一樣，這不是調查案，這是政治事件，這是她不惜一切代價保護自己政治利益的活動。」

對此奧格發表聲明指出，「伊達戈縣長今天爆發的事件是模糊焦點，只不過是試圖轉移其工作人員最初被起訴事實和證據。她將德州州警正進行的刑事調查，與她對我的挑戰者支持混為一談，這是幼稚的行為。」

聲明還說，「謾罵在政治中相當常見，利用她作為縣長的身分發起這項謾罵是不幸的，不僅玷污調查人員也迷惑公眾，對其被起訴的工作人員來說也很糟糕。我的辦公室無論如何，都會基於證據進行起訴，我們也會在法庭上解決此案。」

哈里斯縣長伊達戈對新冠肺炎疫苗推廣案做出回應。（FOX 26電視台畫面）
哈里斯縣長伊達戈對新冠肺炎疫苗推廣案做出回應。（FOX 26電視台畫面）

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