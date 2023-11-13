華夏中校舉辦晚宴歡慶30周年 600人同賀

德州眾議員吳元之（右）向華夏中文學校理事長陳宇雯頒發賀函。（圖與文：華夏中文學校）

休士頓華夏中文學校於5日假林寶宴會廳舉辦晚宴，歡慶30周年。中國駐美大使館 參贊周虹、德州眾議員吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、國會議員TroyNehls代表張晶晶、全美中文學校協會會長倪小鵬等以及來自華夏中文學校的教師、學生和僑界代表近600人出席。

來自華夏總校以及各分校的同學們，表演他們特別為慶祝晚宴精心編排的文藝節目。（圖與文：華夏中文學校）

華夏中文學校理事長陳宇雯發表示，華夏中文學校經過30年的發展，目前已有四個校區，七所分校及一所網路學校，現有註冊學生超過2500名，教職員260餘人。多年來華夏中文學校一直採用簡體字、漢語拼音和國語教學，為社會培養了大批中英文雙語人才。該校得到美國權威的教育 認證機構（AdvancEd）的高度認可，並在2019年通過了他們的認證。

中國駐美大使館參贊周虹在晚宴上宣讀中國駐美大使謝峰的賀函。周虹還特意提到了幾年前他曾帶領國內老師來華夏夏令營舉辦中華大樂園的往事，對華夏中文學校印象頗深。

攝影班老師賈忠代表全體老師發言，他表示，30年來一代一代的華夏人，面對困難，以青春和熱情作筆，用熱愛與奉獻為墨，譜寫了華夏如歌的30年。前一輩華夏人憑藉著對中華文化教育事業的忠誠，以奮發圖強的勇氣，自強不息的精神，在華夏這塊充滿希望的土地上辛勤耕耘，他們篳路藍縷，以啟山林，用雙手疊砌著華夏發展的基石。

三十年前首批華夏學生徐祥曾的媽媽曾建君，講述了華夏三十年成長的故事。（圖與文：華夏中文學校）

30年前首批華夏學生徐祥曾與他的媽媽曾健君也來到了現場，在家長會長吳瑞婷陪同下，述說了家長們對華夏建校的感慨，講述了華夏成長的故事。曾健君在現場展示了一張拍攝於1994年的老照片，照片上是首批華夏同學的合影，曾健君說，如今照片裡的同學已經長大成人，並學有所長，在各自的崗位上用中英文雙語服務社會。

為前理事長茱麗、總校長馬莎和賈忠老師頒發了特別貢獻獎。（圖與文：華夏中文學校）

當天的晚宴上，也舉行了隆重的頒獎儀式，前理事長張憲寬為華夏中文學校的發起人李文彥、楊家騖、常湘濱三位先生，頒發了特別紀念獎。以感謝他們為華夏中文學校的創立所做出的傑出貢獻。晚宴主席包華富特邀周虹參贊為前理事長朱麗、總校長馬莎和賈忠老師頒發了特別貢獻獎，以表彰他們為華夏的發展所做的努力。糖城分校校長黃玲為華夏的兩位同學頒發了校慶T卹設計獎。

為華夏服務超過年的常務副校長關麗華、中文老師王興平以及前理事長唐藝傑頒發感謝狀。（圖與文：華夏中文學校）

此外，也為退休 理事、退休教職員和分別服務華夏五年、十年、十五年、二十年以上的教職員工及理事頒發了感謝獎。晚宴主席包華富為華夏服務超過26年的常務副校長關麗華、中文老師王興平以及前理事長唐藝傑頒發了感謝狀，特別感謝他們用四分之一個世紀的時光奉獻給了華夏中文學校，贏得了全場崇高的敬意和熱烈掌聲。

著名油畫家沙漠（右二）的油畫作品被華夏前理事長李允晨（左三）拍得。（圖與文：華夏中文學校）

晚宴上許多老師表示，華夏這一路走來，跌宕起伏，但不變的是華夏和社區的深情厚誼，未來將會繼續致力於高品質的中文、才藝及各學科教育，為美南地區的多元化社會培養出更多中英文雙語人才服務社會。衷心祝福華夏30歲生日快樂！期待華夏明天會更好。