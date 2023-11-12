徐佳青達福僑務座談 與鄉親面對面交流
僑委會委員長徐佳青11月7日上午於達拉斯華人活動中心主持達福地區僑務座談，駐休士頓辦事處處長蕭伊芳、文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑教處學校教育科科長許俊湧以及僑務委員陳世修陪同出席，並就僑教與僑青培育、僑民外交、僑台商發展等各方面與僑團代表及僑胞面對面交流意見。
徐佳青致詞表示，此行主要目的是參加2023年台灣華語文學習中心教學研討會活動，她分享歐洲各國成立TCML的艱辛歷程，藉以鼓勵美南地區設置台灣華語文學習中心，同時介紹全球華文網及Taiwan Plus等華語文教學資源平臺，鼓勵申請僑生來台就讀獎學金及3+4僑生技職專班與海外青年技術訓練班；最後感謝達福地區僑胞協助配合政府政策，如接待台灣青年海外搭僑計畫學生及邀請UTD學生年輕一代參加僑社活動，讓僑務得以傳承。
現場也特別頒發在台僑生獎助學金感謝函給陳世修，以及頒贈「2023年全球青商潛力之星」獎牌給奧克拉荷馬州台灣同鄉會會長周經翔。周經翔此行特地從奧克拉荷馬州前來德州達拉斯受獎，他表示很榮幸成為美南獲此殊榮的第一人，並向在場嘉賓分享台僑目前在奧州生活現況，以及身為同鄉會會長在當地為台灣打拚爭取國際能見度的心路歷程，獲現場與會者一致肯定與讚揚。
意見交流時段，徐佳青一一答覆所提意見及問題，當天計有僑務諮詢委員谷祖光、葛學讓、宋宏一、許祖瑛、孟敏寬、羅玉昭、曹明宗、方芸芸、畢可璞、鍾開瑞、僑務顧問雷筱鳳、孫禮超、王嘉玲、僑務促進委員楊惠清、樊秋霞、北德州布蘭諾台灣同鄉聯誼會會長劉志強、北德州布蘭諾台灣同鄉聯誼會盧英蘭、達拉斯中山學術研究協會李薔、奧克拉荷馬台灣同鄉會會長周經翔、世界台灣商會名譽總會長黃金森、達福地區台灣商會副會長蔣佑邦及理事長李震台等約50人與會，現場交流互動熱絡。
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