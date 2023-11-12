徐佳青達福僑務座談 與鄉親面對面交流

徐佳青主持達福地區僑務座談。（僑教中心提供）

僑委會委員長徐佳青11月7日上午於達拉斯華人活動中心主持達福地區僑務座談，駐休士頓辦事處處長蕭伊芳、文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑教處學校教育 科科長許俊湧以及僑務委員陳世修陪同出席，並就僑教與僑青培育、僑民外交、僑台商發展等各方面與僑團代表及僑胞面對面交流意見。

座談會現場。（僑教中心提供）

徐佳青致詞表示，此行主要目的是參加2023年台灣華語文學習中心教學研討會活動，她分享歐洲各國成立TCML的艱辛歷程，藉以鼓勵美南地區設置台灣華語文學習中心，同時介紹全球華文網及Taiwan Plus等華語文教學資源平臺，鼓勵申請僑生來台就讀獎學金及3+4僑生技職專班與海外青年技術訓練班；最後感謝達福地區僑胞協助配合政府政策，如接待台灣青年海外搭僑計畫學生及邀請UTD學生年輕一代參加僑社活動，讓僑務得以傳承。

周經翔自奧克拉荷馬州前來接受2023年全球青商潛力之星獎牌。（僑教中心提供）

陳世修接受在臺僑生獎助學金感謝函。（僑教中心提供）

現場也特別頒發在台僑生獎助學金感謝函給陳世修，以及頒贈「2023年全球青商潛力之星」獎牌給奧克拉荷馬州 台灣同鄉會會長周經翔。周經翔此行特地從奧克拉荷馬州前來德州 達拉斯受獎，他表示很榮幸成為美南獲此殊榮的第一人，並向在場嘉賓分享台僑目前在奧州生活現況，以及身為同鄉會會長在當地為台灣打拚爭取國際能見度的心路歷程，獲現場與會者一致肯定與讚揚。

達福鄉親踴躍出席。（僑教中心提供）