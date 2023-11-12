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租車盜賣日增 她Craigslist買車受騙

編譯胡立宗／綜合報導
1萬1000元的Camry，與受害者拿到的登記證。（合成自KHOU電視台畫面）
1萬1000元的Camry，與受害者拿到的登記證。（合成自KHOU電視台畫面）

休士頓一名要求匿名的受害者最近告訴KHOU電視台，她在Craigslist上看到一台2019年款的Toyota Camry，車況很好而且只要1萬1000元， CARFAX紀錄也顯示沒有問題，因此她在公共停車場與車主會面，給了現金後開開心心地開車回家。

但之後發生的事讓她嚇了一大跳，先是在後車廂隱蔽處發現一枚Apple Air Tag，接著一個陌生男子找上門來，一直跟她要車鑰匙，男子宣稱車子是他的。搞清楚事情經過後，受害者這才知道，車主在網路上租出這輛車，但租客竟然偽造登記證，還騙了她1萬1000元。

休士頓警局車輛竊盜團隊的巡佐Tracy Hicks告訴KHOU，這輛車沒有被偷，當然不會在CARFAX留下不良紀錄 ，但是給受害者的登記證是偽造的，雖然看似有德州政府關防，但卻是影印的，因為真的證書材質、感覺，蓋關防處都會是協調的。

Tracy Hicks還說，近來租車盜賣的案件有增加趨勢，因此買家都應該當心，拿到登記證後可以到警局查證，確認車籍的真實資料，這是民間查證公司辦不到的。

警方最後將車子歸還原主，受害者的錢目前當然討不回來，但是休士頓警局已經逮到騙子，控告他偷車，還偽造政府文件，也就是登記證。

休士頓 租車 德州

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