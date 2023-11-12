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H-E-B蒙特羅斯店移除特斯拉充電器 顧客開心

編譯陳盈霖／綜合報導
蒙特羅斯（Montrose）連鎖超市H-E-B日前正式移除位於停車場內的特斯拉（Tesla）充電站。（Getty）
蒙特羅斯（Montrose）連鎖超市H-E-B日前正式移除位於停車場內的特斯拉（Tesla）充電站。（Getty）

休士頓紀事報報導，蒙特羅斯（Montrose）連鎖超市H-E-B日前正式移除位於停車場內的特斯拉（Tesla）充電站，不少消費者贊同。由於該超市停車場經常爆滿，特斯拉充電站被認為是「罪魁禍首」之一。

休士頓H-E-B公共事務資深總監赫夫曼（Lisa Helfman）證實，由於停車位不足，特斯拉充電站日前被拆除。「H-E-B致力在我們許多商店提供電動車充電站，但由於車位有限，我們拆除蒙特羅斯停車場的部分。」

在社交網站Nextdoor上，許多休士頓民眾對該超市這項作法表示寬慰，許多網友稱其設備「麻煩」，對特斯拉駕駛因佔用停車位充電感到煩惱。

達拉斯福和（Dallas-Fort Worth）清潔城市聯盟（Clean Cities coalition）稱，截至今年6月，德州註冊電動車超過20萬輛，北德州都會區登記比率最高，超過36%。

然而英國石油公司BP上周宣布，其充電車充電業務BP Pulse將購買價值1億元的特斯拉充電器，且將於2024年推出。充電站將安裝於BP品牌旗下站點，包括TravelCenters of America、Thorntons、Ampm、Amoco，和第三方地點，如Hertz租車地等。休士頓將是首批安裝充電站的地區之一，其他包括鳳凰城（Phoenix）、洛杉磯、芝加哥和華府特前等。

特斯拉 休士頓 德州

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