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溫暖照亮親子關係 「未竟之業」作者葉靜美休士頓簽書

記者封昌明／休士頓報導
「未竟之業」一書作者葉靜美造訪休士頓，與書迷對談。（記者封昌明／攝影）
「未竟之業」一書作者葉靜美造訪休士頓，與書迷對談。（記者封昌明／攝影）

以描述成年子女與新移民父母之間的隔閡主旨的著作「未竟之業」Unfinished Business，作者葉靜美（Amy Yip）， 11月9日在美華協會前會長陳綺玲的安排下造訪休士頓，與年輕的族群對談寫作的心路歷程，讓許多與會的讀者感同身受，她並為書迷們簽書，場面熱鬧。

葉靜美說，如果你曾經渴望得到父母的認可，感受到他們厚重的期望，或者經歷過隨著年齡的增長而承擔著照顧他們的不言而喻的義務的負擔，那麼你並不孤單。

很多時候，我們會因為錯誤的信念或過去的衝突而猶豫不決，不敢向父母詢問他們的生活。 葉靜美帶著溫暖、智慧和脆弱，探索了她的父母對她生活的深遠影響，並為你提供了一個與你自己的父母對話的路線圖。

在「未竟之業」這本書中，葉靜美深入探討了她對父母的故事，帶我們踏上了一段從疏離到與父母建立深厚聯繫的衷心旅程。 從「我的成功對我的父母來說永遠不夠好」到「我必須在精神上堅強，永遠不要尋求幫助」以及介於兩者之間的一切。 當她邀請我們透過她和你父母的眼睛看世界時，她闡明了對話的力量。 透過進行有意義的對話並花時間真正了解他們的經歷和掙扎，我們發現我們的父母不僅僅是我們過去的人物，而且是有著自己的希望、夢想和恐懼的複雜個體。

每一章都提供了一個由自我反思提示、實用技巧和發人深省的問題組成的框架，讓你可以向父母詢問，讓你能夠踏上自己的聯結之旅。 因為，無論我們屬於哪一代，我們都渴望被聆聽和理解。 這包括我們的父母。

葉靜美歡迎與她有同樣的遭遇的人一起面對家庭、身分和對話的力量進行深刻的探索。是時候擁抱未竟的事業，揭開未曾講述的故事，並與塑造我們的人們建立更深厚的連結了。

這不是、也永遠不會是一件容易的事。 但它可以變得更容易。葉靜美努力想要跨越兩個世界，特別她在了解很多越南難民，當年他們只穿身上的衣服就逃到美國。她透過檢視她的身體，講述了她找到回家路的故事。她與父母的關係。通過這樣做，她以溫暖和脆弱的方式講述了我們的許多故事，照亮了脆弱但美麗的親子關係。

越南 休士頓 親子

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