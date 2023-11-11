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RSV病毒案例激增 衛生單位籲快打疫苗

編譯林思牧／綜合報導
呼吸道融合病毒RSV疫苗。（美聯社）
呼吸道融合病毒RSV疫苗。（美聯社）

天氣轉涼以後呼吸道融合病毒RSV(Respiratory Syncytial Virus)的病例大增，單是福和市的庫克兒童醫院(Cook Children’s Medical Center)的急診室(emergency room)和附屬的七間緊急護理診所(urgent care clinics)，上一個星期之中竟然每天平均有1300人因為RSV前來看診。

衛生單位呼籲民眾善加防範，最好是盡快去打RSV疫苗(RSV Vaccine)。

庫克兒童醫院急診室主任泰勒勞登醫師(Dr. Taylor Louden)於9日(周四)指出，該院急診室每天平均有500人因為感染RSV而且症狀不輕前來看診，另外附屬的七間晉級護理診所平均每天也有800人，讓護理人員快要忙到無法應付，其實RSV已有兩款疫苗(Arexvy和Abrysvo)，在節慶季節(holiday season)開始之前，民眾應該把預防針打好，而且對有健保的人而言，打疫苗應該是免費的。

流行性感冒(flu)和新冠病毒COVID-19也進入流行季節，年長者和免疫功能不全的人也應該接受疫苗注射。勞登醫師指出，庫克兒童醫院的急診室是「二級創傷認證」(level 2 trauma center)設施，是德州西北部的一個重要急症救護地點，有些創傷病人遠從拉伯克(Lubbock)送到這裡來急救，因此像RSV這樣可以預防的疾病，民眾應該自行早做準備，不要等到病得太厲害而來就醫，延誤急症病人的急救工作。

疫苗 庫克 德州

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