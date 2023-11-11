休士頓逮3賊 違規車載偷來牛肉、加油機做手腳偷油

休士頓 地區的警察日前在攔檢一輛涉嫌違犯交通規則的車輛時，發現車子的後座上堆滿了生肉，進一步查詢時發現這些價值1000元的肉品是從四家商店偷出的，車上的兩名男子被逮捕入獄。

哈里斯縣第四區警局(Precinct 4 Constable’s Office)的一名巡警表示，有一天中午前後他在賽普瑞斯區(Cypress)西北高速公路(Northwest Freeway)29100街段，看到一輛黑色凱迪拉克轎車違規，他閃燈攔下那輛車以後上前盤查，從司機座位打開的窗戶看到後座上有一包又一包的生牛肉，那些肉品沒有裝在袋子裡，因此警察覺得這些肉品的來源有問題。

他請其他警察前來接應，他們把一包包的牛尾(oxtail)、牛排(steak)、絞牛肉(ground beef)和鮮蝦(raw shrimp)擺在車子的引擎蓋、行李箱蓋和車頂上，肉品的包裝上印有商店的名稱和價格，加起來總值大約是1000元，但車上兩人拿不出付款收據，這些食品是從H-E-B超市、沃爾瑪 市場Walmart、食品城(Food Town)和克洛格超市(Kroger supermarket)偷來的。

商店的錄像確認兩名竊賊就是車上的安東尼崔維諾(Anthony Trevino)和勞勃史蒂芬森(Robert Stevenson)，這兩位偷牛肉賊被捕入獄，保釋金被訂為每人2500元。

另外，第四區警局在在斯普林區(Spring)一間加油站 逮捕一名偷油賊，他涉嫌用某種脈衝裝置(pulsar device)裝在加油機上，加油機所登錄的油量比實際加進車裡的油少很多，等於他是用半價加油，幾周以來他前後取得390加侖的油。

33歲的米蓋爾曼匝諾(Miguel Perez Manzano)被警察逮捕，他被控「違法使用犯罪儀器」(unlawful use of a criminal instrument)的重罪，他繳付2萬5000元的保釋金以後，目前是出獄候審的狀態。