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徐佳青與休士頓僑界交流 盼凝聚共識

休士頓訊
徐佳青、蕭伊芳、王盈蓉、吳光宜、劉秀美、陳建賓與休士頓臺灣商會青商會會長及理事合影。（僑教中心提供）
徐佳青、蕭伊芳、王盈蓉、吳光宜、劉秀美、陳建賓與休士頓臺灣商會青商會會長及理事合影。（僑教中心提供）

112年美南地區僑青及僑務座談會11月4日於休士頓僑教中心召開，僑委會委員長徐佳青與僑教處科長許俊湧不遠千里來到休士頓，鼓舞全僑，令僑民倍感歡欣。

駐休士頓臺北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、中心主任王盈蓉、僑務委員吳光宜、陳美芬、劉秀美、陳建賓以及僑務榮譽職人員、僑界領袖、各僑團、僑校代表等兩個場次近150人參與，就各項議題進行交流討論。

徐佳青首先感謝並歡迎僑領的參與，希望藉由座談會凝聚僑社共識，也聽取僑界的意見，她致詞表示來過休士頓好幾次，但這是首次以僑委會委員長名義來拜訪休士頓，休士頓僑教中心是全球最大的僑教中心，不僅僅是佔地面積最大，相關的設施、設備，以及最重要的軟體概念和文化導覽志工系統也是最大的，這是休士頓僑教中心的獨特之處。在時代的變化當中僑委會服務僑胞的方式也需與時俱進、求新求變，藉由這次的座談會聽聽各地的不同聲音。

蕭伊芳表示，徐委員長自今年1月開始繞著世界跑，今天來休士頓與大家見面，她鼓勵未來能有更多年輕人參與，僑社活動與僑團的經驗是需要傳承下去，希望大家能持續地參加，共同讓台灣繼續發光發熱。

僑務委員吳光宜致詞感謝王盈蓉主任在幕後的大力推動青商會的成立，扶植青商會，世代傳承。同時勉勵僑青多多參加青商會，因為在青商會中能交到很多好朋友、學習做人處事的道理，對未來的發展有很大的助益。

休士頓臺灣商會青商會會長陳第元表示自己非常榮幸當選第一屆青商會的會長，展望未來，他將提供各種不同的機會給年輕人、邀請各個不同領域的前輩舉辦各類座談，年輕人可以透過青商會，藉由不同管道，獲得更多與其他人交流、成長的機會；同時台商會裡的前輩也可以把自己的經歷與經驗傳承給下一代，不管是超過45歲或低於45歲都能找到屬於自己的歸屬，彼此扶持共同成長。

眾多年輕人前來參加僑青茶敘。（僑教中心提供）
眾多年輕人前來參加僑青茶敘。（僑教中心提供）

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