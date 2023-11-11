休士頓光明節11/12登場 體驗印度甜品「米泰」

休士頓印度餐廳「國王餐廳與甜品店」推出的甜品。 (取自Raja Sweets臉書)

休士頓 好比一個小聯合國，來自全球各地的移民 數量都不少，時序進入深秋以後，各種族裔都有許多不同的節慶，譬如印度 裔的「光明節」(Diwali)今年是在11月12日(周日)，對外邦節慶有興趣的讀者，可以到休士頓歷史最悠久的餐廳與甜品店去參觀選購「米泰」(mithai，印度甜品)應景。

在美國11月最大的節慶當然是感恩節(Thanksgiving)，天氣轉涼以後是做各種派(pie)的好時光，感恩節不可或缺的是南瓜派(pumpkin pie)，同樣，在光明節期間吃米泰是幾千年以來的印度傳統，米泰是用麵粉、糖和牛奶製作的許多種類甜品，大小是一口一個，古老時候用手工製作要花好幾天的功夫才能全部完成，親友之間會用米泰互贈作為友情與吉利的象徵。

光明節就是印度人的新年，跟中國傳統的節日一樣是依照陰曆(lunar calendar)來排的，有時在陽曆的10月，有時在11月。這個節日主要拜的神祉是「拉克許米」(Lakshmi)，這位印度教女神(Hindu goddess)是富裕(prosperity)的象徵，節慶期間晚上家家戶戶都點上油燈(diyas)，並且放煙火慶祝。

休士頓最古老的印度餐廳是1986年創立的「國王餐廳與甜品店」(Raja Sweets)，位於休士頓市西南邊「甘地區」(Mahatma Gandhi District)，創始人「瑜珈師嘎胡尼亞」(Yogi Gahunia)快80歲的時候從英國移民到美國，先是住在克里夫蘭，接著因為喜歡暖和的天氣遷到休士頓。

他希望開設一個給印度人聚集的場所，遂在5667 Hillcroft Ave, Houston, TX 77036開設這家店，他過世以後他的女兒夏蘭嘎胡尼亞(Sharan Gahunia)接下經營至今，在休士頓的南亞人社區中有相當大的名氣。