德州台灣生技年會 談癌症新療法
德州台灣生物科技協會(Texas Taiwanese Biotechnology Association,TTBA)與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組於10月28、29日兩天於休士頓貝勒醫學院舉辦第九屆年會。TTBA此次會議與駐休士頓辦事處科技組共同舉辦，並得到中華民國國家科學及技術委員會的海外學術研討會補助，經過兩日的充實討論，會議取得了諸多成就。
本次研討會專注於三大主題，有效促進了來自多個專業領域人士之間的深層次交流。感謝台灣新竹科學園區及其他廠商單位的贊助，更感激在美國德州深耕多年的在地人士 (張典正 、王敦正) 及德州僑界、學界鼎力支持下圓滿落幕。
第一天會議開始，駐休士頓辦事處的蕭伊芳處長表達了對參與者的感謝，並對TTBA協會舉辦此次年會以強化台美生物科技的交流表示讚賞。
第一主題「從實驗室到臨床：重新定義癌症治療」中，駐休士頓科技組長陳品銓提供了關於海外學者返台的資源與計畫的深入介紹，這一舉措顯著提升了參與者對於跨國合作的興趣與期望。會議期間，陳品銓還深入探討了3D列印技術在醫學領域的創新應用，尤其是在手術訓練方面的進展。來自UTHealth Houston的李東芳(Dr. Dung-Fang Lee)副教授分享了關於從罕見遺傳性疾病患者衍生的誘導性多功能幹細胞研究，這些細胞株具有p53抑癌基因的突變，這項研究有助於揭示病理機制，並為治療p53基因突變相關癌症開闢新的治療途徑。
第二主題「橋接差距：台灣生技專業人士在美國生物科技界的跨功能溝通」中，請到三位來自不同領域的博士級專家分享他們的職業經驗，分別來自禮來藥廠的Carol Chuang博士介紹了醫藥事務部門如何成為藥廠與醫院間的關鍵橋樑。陳民珊博士(Dr. Min-Shan Chen)則深入講述了合同研究組織在生物科技產業中的核心作用，以及商業發展部門在促進公司間合作中的重要性。曾新城博士(Dr. Shin-Cheng Tzeng)分享了他如何運用質譜儀生物標記物分析技術來推動阿茲海默病的診斷和治療，以及他的專業知識如何使他在生技研發公司中脫穎而出。
第三主題「把握機會：探索產業多元職能的職業道路」中，議邀請了四位在各自領域和職業階段擁有豐富經驗的講者。Szu-Ta Chen博士，分享了他在臨床試驗領域多年的經驗，深入介紹了臨床試驗各階段的主要目標，並探討了臨試驗上的策略及設計上的關鍵考量。Jack Guo博士講述了大型動物在手術機器人的發展中的重要性，也分享了他個人如何在學業和研究中同時培養技能並充實個人履歷。Robin Yao博士分享了她在細胞治療的專業，以及如何在現今競爭的市場中脫穎而出，畢業後迅速吸引生技公司的注意，並成功獲得理想的職位。
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