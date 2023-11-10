我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

德州台灣生技年會 談癌症新療法

【休士頓訊】
駐休士頓辦事處蕭伊芳處長在會議開始時與各組長專家們合照。在照片中，從左至右分別是科技組長陳品銓、李東芳副教授、TTBA 會長曾志維博士、處長蕭伊芳、TTBA 會長宋以文助理教授、羅元宏助理教授、陳民珊博士以及教育組長楊淑雅。（圖：邱相齡、張淨淳提供）
駐休士頓辦事處蕭伊芳處長在會議開始時與各組長專家們合照。在照片中，從左至右分別是科技組長陳品銓、李東芳副教授、TTBA 會長曾志維博士、處長蕭伊芳、TTBA 會長宋以文助理教授、羅元宏助理教授、陳民珊博士以及教育組長楊淑雅。（圖：邱相齡、張淨淳提供）

德州台灣生物科技協會(Texas Taiwanese Biotechnology Association,TTBA)與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組於10月28、29日兩天於休士頓貝勒醫學院舉辦第九屆年會。TTBA此次會議與駐休士頓辦事處科技組共同舉辦，並得到中華民國國家科學及技術委員會的海外學術研討會補助，經過兩日的充實討論，會議取得了諸多成就。

本次研討會專注於三大主題，有效促進了來自多個專業領域人士之間的深層次交流。感謝台灣新竹科學園區及其他廠商單位的贊助，更感激在美國德州深耕多年的在地人士 (張典正 、王敦正) 及德州僑界、學界鼎力支持下圓滿落幕。

第一天會議開始，駐休士頓辦事處的蕭伊芳處長表達了對參與者的感謝，並對TTBA協會舉辦此次年會以強化台美生物科技的交流表示讚賞。

第一主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為羅元宏助理教授、駐休士頓...
第一主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為羅元宏助理教授、駐休士頓科技組陳品銓組長以及李東芳副教授。（圖：邱相齡、張淨淳）

第一主題「從實驗室到臨床：重新定義癌症治療」中，駐休士頓科技組長陳品銓提供了關於海外學者返台的資源與計畫的深入介紹，這一舉措顯著提升了參與者對於跨國合作的興趣與期望。會議期間，陳品銓還深入探討了3D列印技術在醫學領域的創新應用，尤其是在手術訓練方面的進展。來自UTHealth Houston的李東芳(Dr. Dung-Fang Lee)副教授分享了關於從罕見遺傳性疾病患者衍生的誘導性多功能幹細胞研究，這些細胞株具有p53抑癌基因的突變，這項研究有助於揭示病理機制，並為治療p53基因突變相關癌症開闢新的治療途徑。

第二主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Carol Chuan...
第二主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Carol Chuang博士、陳民珊博士以及曾新城博士。（圖：邱相齡、張淨淳）

第二主題「橋接差距：台灣生技專業人士在美國生物科技界的跨功能溝通」中，請到三位來自不同領域的博士級專家分享他們的職業經驗，分別來自禮來藥廠的Carol Chuang博士介紹了醫藥事務部門如何成為藥廠與醫院間的關鍵橋樑。陳民珊博士(Dr. Min-Shan Chen)則深入講述了合同研究組織在生物科技產業中的核心作用，以及商業發展部門在促進公司間合作中的重要性。曾新城博士(Dr. Shin-Cheng Tzeng)分享了他如何運用質譜儀生物標記物分析技術來推動阿茲海默病的診斷和治療，以及他的專業知識如何使他在生技研發公司中脫穎而出。

第三主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Szu-Ta Chen...
第三主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Szu-Ta Chen 博士、Jack Guo 博士、Robin Yao 博士以及 Eric Peng 博士。（圖：邱相齡、張淨淳）

第三主題「把握機會：探索產業多元職能的職業道路」中，議邀請了四位在各自領域和職業階段擁有豐富經驗的講者。Szu-Ta Chen博士，分享了他在臨床試驗領域多年的經驗，深入介紹了臨床試驗各階段的主要目標，並探討了臨試驗上的策略及設計上的關鍵考量。Jack Guo博士講述了大型動物在手術機器人的發展中的重要性，也分享了他個人如何在學業和研究中同時培養技能並充實個人履歷。Robin Yao博士分享了她在細胞治療的專業，以及如何在現今競爭的市場中脫穎而出，畢業後迅速吸引生技公司的注意，並成功獲得理想的職位。

第九屆德州生物科技研討會的盛大合照，此次年會於十月二十八日至二十九日在休士頓貝勒...
第九屆德州生物科技研討會的盛大合照，此次年會於十月二十八日至二十九日在休士頓貝勒醫學院舉行，由德州臺灣生物科技協會與駐休士頓臺北經濟文化辦事處科技組共同主辦。 （圖：邱相齡、張淨淳）

休士頓 德州 醫學

上一則

華裔作家陳國材新書分享：我從中餐館學到一切

下一則

華諮處慶45周年 飛行食品執行長卡頓獲頒金獅獎

延伸閱讀

德州移民車躲避警方追逐 車禍釀8死

德州移民車躲避警方追逐 車禍釀8死
德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗

德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗
休城審計長競選 霍林斯晉級複賽

休城審計長競選 霍林斯晉級複賽
郵遞區號77007 新屋增最多

郵遞區號77007 新屋增最多

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

2023-11-07 13:33
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所