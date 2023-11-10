德州台灣生技年會 談癌症新療法

駐休士頓辦事處蕭伊芳處長在會議開始時與各組長專家們合照。在照片中，從左至右分別是科技組長陳品銓、李東芳副教授、TTBA 會長曾志維博士、處長蕭伊芳、TTBA 會長宋以文助理教授、羅元宏助理教授、陳民珊博士以及教育組長楊淑雅。（圖：邱相齡、張淨淳提供）

德州 台灣生物科技協會(Texas Taiwanese Biotechnology Association,TTBA)與駐休士頓 台北經濟文化辦事處科技組於10月28、29日兩天於休士頓貝勒醫學 院舉辦第九屆年會。TTBA此次會議與駐休士頓辦事處科技組共同舉辦，並得到中華民國國家科學及技術委員會的海外學術研討會補助，經過兩日的充實討論，會議取得了諸多成就。

本次研討會專注於三大主題，有效促進了來自多個專業領域人士之間的深層次交流。感謝台灣新竹科學園區及其他廠商單位的贊助，更感激在美國德州深耕多年的在地人士 (張典正 、王敦正) 及德州僑界、學界鼎力支持下圓滿落幕。

第一天會議開始，駐休士頓辦事處的蕭伊芳處長表達了對參與者的感謝，並對TTBA協會舉辦此次年會以強化台美生物科技的交流表示讚賞。

第一主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為羅元宏助理教授、駐休士頓科技組陳品銓組長以及李東芳副教授。（圖：邱相齡、張淨淳）

第一主題「從實驗室到臨床：重新定義癌症治療」中，駐休士頓科技組長陳品銓提供了關於海外學者返台的資源與計畫的深入介紹，這一舉措顯著提升了參與者對於跨國合作的興趣與期望。會議期間，陳品銓還深入探討了3D列印技術在醫學領域的創新應用，尤其是在手術訓練方面的進展。來自UTHealth Houston的李東芳(Dr. Dung-Fang Lee)副教授分享了關於從罕見遺傳性疾病患者衍生的誘導性多功能幹細胞研究，這些細胞株具有p53抑癌基因的突變，這項研究有助於揭示病理機制，並為治療p53基因突變相關癌症開闢新的治療途徑。

第二主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Carol Chuang博士、陳民珊博士以及曾新城博士。（圖：邱相齡、張淨淳）

第二主題「橋接差距：台灣生技專業人士在美國生物科技界的跨功能溝通」中，請到三位來自不同領域的博士級專家分享他們的職業經驗，分別來自禮來藥廠的Carol Chuang博士介紹了醫藥事務部門如何成為藥廠與醫院間的關鍵橋樑。陳民珊博士(Dr. Min-Shan Chen)則深入講述了合同研究組織在生物科技產業中的核心作用，以及商業發展部門在促進公司間合作中的重要性。曾新城博士(Dr. Shin-Cheng Tzeng)分享了他如何運用質譜儀生物標記物分析技術來推動阿茲海默病的診斷和治療，以及他的專業知識如何使他在生技研發公司中脫穎而出。

第三主題的專家與與會者進行深入交流的情景。從左至右依次為 Szu-Ta Chen 博士、Jack Guo 博士、Robin Yao 博士以及 Eric Peng 博士。（圖：邱相齡、張淨淳）