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殘障男孩失蹤 生母被控一級謀殺

編譯林思牧／綜合報導

去年秋季，福和市郊區艾佛曼(Everman)一名六歲殘障男孩失蹤，今年4月警方準備逮捕男孩的生母與繼父時，這對爸媽已搭機逃往土耳其，大陪審團(grand jury)日前對男孩的生母提控許多項罪名，包括一級謀殺(capital murder)。

艾佛曼市警局局長史班瑟(Craig Spencer)日前媒體宣布，當天早晨接到法院的電話，宣布大陪審團對諾奧羅德里格茲奧瓦雷茲(Noel Rodriguez-Alvarez)的生母辛蒂羅德里格茲辛(Cindy Rodriguez-Singh)提控一級謀殺罪，史班瑟表示這項進展將會有助於把辛蒂引渡回德州受審。

辛蒂前後跟幾位不同的男子一共生了十個小孩，她基本上是無業遊民，後來跟印度裔的阿許弟普辛(Arshdeep Singh)在一起，兩人跟一位地主租了一小塊土地，在上面搭了一個鐵皮棚子居住，十個小孩中有三個是跟他們的祖父母住，辛蒂和阿許弟普帶著七個孩子住在棚子底下，諾奧是個殘障兒，親友們表示辛蒂經常虐待諾奧，也常不給他東西吃。

過去八個月市警局一直在調查這件失蹤案，雖然史班瑟局長和他的屬下都認為諾奧已被殺害，但他的遺體卻沒有被找到，因此執法單位沒有證據提控辛蒂，檢方最後用間接證據與證人向大陪審團陳述，大陪審團相信檢方，因此將辛蒂起訴(indicted)。

辛蒂與阿許弟普帶了六個孩子先飛到土耳其，然後回到阿許弟普在印度的老家，史班瑟相信那對父母還住在印度，艾佛曼市警局正在與國土安全部密切合作，務必把辛蒂引渡回德州受審，艾佛曼警局和市民仍在四處搜尋諾奧的遺骨。

印度 德州 土耳其

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