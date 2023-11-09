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六旗企業併購 總部搬離阿靈頓

編譯林思牧／綜合報導
總部設於北德州阿靈頓市的「六旗娛樂集團」，宣布與「雪杉遊樂園集團」合併，總部未來也將搬遷。（美聯社）
總部設於北德州阿靈頓市的「六旗娛樂集團」，宣布與「雪杉遊樂園集團」合併，總部未來也將搬遷。（美聯社）

總部設於北德州阿靈頓市(Arlington)的「六旗娛樂集團」(Six Flags)，2日(周四)宣布與「雪杉遊樂園集團」(Cedar Fairs)合併，組成市值35億元的龐大娛樂系列，但合併後的總部會在北卡羅萊納州。

這兩家娛樂企業合併後一共會有27座遊樂園(amusement parks)、15座水上樂園(water parks)以及9座度假勝地(resort properties)，分布在美國、加拿大和墨西哥。合併主要的優點是減輕營運成本，雖然是雪杉遊樂園收買六旗娛樂集團，合併以後卻會用「六旗」的名字，畢竟六旗是遠近馳名的雲霄飛車與水上樂園營運企業。

今年的第三季，雪杉遊樂園的遊客人數是1240萬人次，比去年同期增加1%。六旗的遊客人數則大漲16%，達到930萬人次。雖然遊客人數有增加，但疫情給雲霄飛車與水上樂園業者帶來的重創仍陰影未消，比起其他娛樂行業，這兩家公司疫情後的復甦並未達到平均水平。

花旗投資研究(Citi Investment Research)的分析師詹姆斯哈迪曼(James Hardiman)指出，六旗企業在疫情後新創的標價策略(pricing strategy)讓很多死忠顧客出走，這些愛好雲霄飛車的人改去其他地方消費，讓六旗的經常光顧遊客人數大減。

根據兩家企業的併購案分析，合併經營的前兩年中，可以節約的成本就可達到1億2000萬元，由於這兩家企業並沒有太多的重疊地理區域，應該沒有任何遊樂園必須關閉。譬如南加州的六旗魔術山(Six Flags Magic Mountain)與雪杉遊樂園旗下的諾茨草莓農場(Knott’s Berry Farm)，雖然遊樂項目很類似，但兩地之間開車要兩小時之久，因此並不會互起競爭。

這項併購案必須得到六旗企業的股票持有人的認可，如果通過，現有雪杉遊樂園的股東，每股可換新公司股票的一股，六旗的股票則每股可換新公司股票的0.58股。併購案在2日宣布後，當天六旗的股票(代號SIX)比前一天的收盤價上漲了6.48%，雪杉的股票(代號FUN)則比前一天下跌1.36%，但在盤後交易中大致已恢復到1日的收盤水平。合併以後新公司的股票代號仍是FUN。

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