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休城審計長競選 霍林斯晉級複賽

【休士頓訊】
休士頓市審計長的競選結果， 霍林斯 (Chris Hollins) 以 44.85% 得票率領先群雄，華人支持者前往祝賀。（芮玖玟提供）
休士頓市審計長的競選結果， 霍林斯 (Chris Hollins) 以 44.85% 得票率領先群雄，華人支持者前往祝賀。（芮玖玟提供）

休士頓市審計長（另譯主計長）的競選結果， 霍林斯 (Chris Hollins) 以 44.85% 得票率，明顯領先桑切斯 (Orlando Sanchez) 的27.25% 。全市決選將於 12 月 9 日（周六）舉行。

休士頓下一任市審計長的競選，由於得票率最高的兩位候選人均未能獲得超過 50% 的選票，將於 12 月在律師克里斯霍林斯 (Chris Hollins) 和前哈里斯縣財務主管奧蘭多桑切斯 (Orlando Sanchez) 之間進行決選。

在市政府的「強勢市長」體系中，市審計長充當休士頓市府的金融監管機構，市長擁有行政權力。作為休士頓的首席財務官，市審計長/財務總監負責監督該市的財務，並有權審計市府機構如何運用納稅人的稅款。市審計長辦公室的職責還包括處理市府付款、投資城市資金、為城市債務再融資，以及製作有關休士頓市財務前景的月度和年度報告。

雖然市審計長無權制定政策，但他可以審查市政府各部門及其項目，以找出問題和低效率所在。

37 歲的霍林斯在周二晚上的一份聲明中表示：「我很感激這麼多休士頓人對我擔任市審計長充滿信心。」「我將努力保護我們的稅款，並為每個市府部門帶來新的想法和最佳實踐，使休士頓市政府為所有人們服務。」

66 歲的桑切斯曾擔任哈里斯縣財務主管 12 年，在此之前也曾擔任不分區市議員。他曾於 2019 年競選市審計長，並於 2001 年和 2003 年競選市長，但三場比賽全部落敗。在前兩次競選市長期間，桑切斯在決選中被他的競爭對手比爾懷特和李布朗擊敗。

休士頓紀事報公開聲明支持。休士頓審計長候選人 Chris Hollins承諾將全力以赴監控市政府的財務運作，保證每一分錢都將花在 「以民眾利益為前提，保護及善用您的稅款，消除浪費、欺詐和濫用，讓休士頓市經濟持續成長」。

提前投票: 11月27日至12月 2日（星期一至星期六） 上午7時 - 7時，12月 3日（周日）中午12 時–晚間，12月 4 日至12月 5日（星期一至星期二 ）上午7時到 晚間7 時。

選舉日：12月 9日（星期六） ，上午7時至晚間7時。

休士頓 投票 投資

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