我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

休士頓市長之爭 惠特麥與希拉李12月9日決選

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦眾議員希拉李進入市長選舉決選。（Sheila Jackson Lee臉書）
聯邦眾議員希拉李進入市長選舉決選。（Sheila Jackson Lee臉書）

休士頓市長選舉11月7日投票結果出爐，但18位候選人無人過半，訂於12月9日再對兩名領先的候選人進行投票，下次投票只剩德州參議員惠特麥（John Whitmire）與聯邦眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee）。

Decision Desk HQ的數據顯示，惠特麥與希拉李的領先優勢明顯，第三名的得票連10%都不到。兩人在選情之夜都對自己的最後勝利展現樂觀態度，支持者也紛紛發聲支持到底。

惠特麥的百名支持者在Marriott Marquis飯店外觀看開票過程。結果出爐後，惠特麥強調，他幹勁十足，本希望一早就能開始為休士頓與市民效力，雖然不能如願，但希望大家跟他一樣意氣滿滿地迎向決選。

惠特麥的支持者受訪時則表示，惠特麥公開私下的言行一致，對非裔與拉美市民貢獻良多，對決選結果非常樂觀。

希拉李在Bayou Place的選情之夜人數較少，但是獲得政壇大咖背書，除了一直挺她的哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），8日還獲得即將卸任的市長特納（Sylvester Turner）背書，先前支持希拉李的民主黨要角則有聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）與曾競選總統的喜萊莉（Hillary Clinton）。

雖然選戰過程逆風不斷，包括稍早的粗話事件，以及募款能力低於惠特麥，但希拉李仍對決選展現樂觀態度，支持者也認為她貢獻更多、更能代表休士頓。

惠特麥（前）將與希拉李進行休士頓市長的第二輪投票。（本報資料照片）
惠特麥（前）將與希拉李進行休士頓市長的第二輪投票。（本報資料照片）

投票 休士頓 眾議員

上一則

受迫認罪殺女童… 費城男冤獄28年 獲賠910萬

下一則

六旗企業併購 總部搬離阿靈頓

延伸閱讀

挺巴勒斯坦批以色列 眾議員特萊布遭眾院譴責

挺巴勒斯坦批以色列 眾議員特萊布遭眾院譴責
休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員

休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員
徐佳青拜會休士頓潮州會館本頭公廟 與僑民相見歡

徐佳青拜會休士頓潮州會館本頭公廟 與僑民相見歡
休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車