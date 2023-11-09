休士頓市長之爭 惠特麥與希拉李12月9日決選
休士頓市長選舉11月7日投票結果出爐，但18位候選人無人過半，訂於12月9日再對兩名領先的候選人進行投票，下次投票只剩德州參議員惠特麥（John Whitmire）與聯邦眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee）。
Decision Desk HQ的數據顯示，惠特麥與希拉李的領先優勢明顯，第三名的得票連10%都不到。兩人在選情之夜都對自己的最後勝利展現樂觀態度，支持者也紛紛發聲支持到底。
惠特麥的百名支持者在Marriott Marquis飯店外觀看開票過程。結果出爐後，惠特麥強調，他幹勁十足，本希望一早就能開始為休士頓與市民效力，雖然不能如願，但希望大家跟他一樣意氣滿滿地迎向決選。
惠特麥的支持者受訪時則表示，惠特麥公開私下的言行一致，對非裔與拉美市民貢獻良多，對決選結果非常樂觀。
希拉李在Bayou Place的選情之夜人數較少，但是獲得政壇大咖背書，除了一直挺她的哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），8日還獲得即將卸任的市長特納（Sylvester Turner）背書，先前支持希拉李的民主黨要角則有聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）與曾競選總統的喜萊莉（Hillary Clinton）。
雖然選戰過程逆風不斷，包括稍早的粗話事件，以及募款能力低於惠特麥，但希拉李仍對決選展現樂觀態度，支持者也認為她貢獻更多、更能代表休士頓。
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