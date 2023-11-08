格蘭伯利市議員候選人涉兒童色情照罪 投票日前夕被捕

格蘭伯利市議員候選人班森投票日之前因案被捕。（ 虎德縣警局檔案）

7日(周二)是德州 的地方選舉日，北德州格蘭伯利市(Granbury)的市議員候選人班森(Brad Benson)卻在6日被警方以兒童色情照片罪(child pornography)逮捕，他在當地是有名的企業家。

胡德縣(Hood County)警察局長迪茲(Roger Deeds)指出，44歲的班森被捕後關在縣立拘留所(County Jail)，兒童色情照片罪是一項重罪名(felony)。迪茲並沒有說明班森的犯罪嫌疑細節，班森家族所經營的辛納吉戲院系列(Cinergy Cinemas)，在四個州一共擁有九家電影院 。美國雖然是自由之邦，色情照片、電影、脫衣舞場到處都是，但是內容如果牽涉到兒童的影像，就會成為犯下重罪的因素，在美華人不可不慎。

另外，5月份在奇恩市(Keene)發生12歲男孩持槍射殺「超音」(Sonic)快餐店員工的駭人事件，警方當時逮捕了男孩和他20歲的姨丈戈梅茲(Angel Gomez)，詹森縣(Johnson County)警局日前又把男孩的阿姨馬莫萊赫(Ashley Marmolejo)逮捕，這三人都被控謀殺的罪名。

奇恩市警局指出，命案當天男孩、阿姨和姨丈三人坐在由阿姨開的車子裡，到超音快餐店買餐，後來姨丈開始跟店員爭吵，姨丈隨後下車公然在停車場上小便侮辱員工和顧客，另一名店員戴維斯(Matthew Davis)出來制止時，跟姨丈扭打起來，男孩從車上下來，用一把衝鋒槍向戴維斯連開了六槍，戴維斯傷重不治得年32歲，留下妻子與一名十歲的孩子。

警方調查時，男孩的母親向執法單位表示，那把槍是放在司機座位底下，而且男孩根本不知道車上有那把槍，是阿姨看到她丈夫跟人打架時，把槍從座位底下拿出來交給男孩，唆使他去槍殺戴維斯。男孩如今已13歲，但執法單位依法不得公布他的身分，他如果在審判中被定罪，將面臨最高40年的刑期，未成年時會在少年拘留所服刑，成年後再轉到普通監獄 ，他的人生就這樣報廢了。