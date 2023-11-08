休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員

學員分組研討互動熱絡。（僑教中心提供）

「2023年台灣華語文學習中心教學研討會」11月3日至5日於休士頓 Holiday Inn Houston舉行，共有來自美南及美西地區25間台灣華語文學習中心相關教育 工作者逾50人齊聚一堂，互相切磋學習。

活動大合照。（僑教中心提供）

為了解海外第一線執行情形，徐佳青委員長與僑教處學校教育科許俊湧科長自台灣前來參加，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、教育組組長楊淑雅、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、Learn & Work Foundation營運長Greg Meyers、僑務委員陳美芬、劉秀美、僑務諮詢委員王敦正、僑務顧問陳逸玲、TTAA美南臺裔教師協會會長梁甄芸也到場共襄盛舉。

工作研討會上學員發言踴躍討論熱烈。（僑教中心提供）

徐佳青4日開幕式致詞感謝學員不遠千里，從北美各地相聚休士頓參加這次教學研討會。她說設立台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning, TCML）可以讓台美交流不同經驗，雙方有更多互動，還能透過學習華語文分享台灣價值、文化，以及生活方式，讓在美國不同種族的人認識彼此，促進美國社會更加進步和諧。同時也希望透過這次的研討交流機會，讓各僑校校長老師們，都能獲得華語文教學及中心經營新的啟發和想法。

廖灝翔詳盡回復學員疑問。（僑教中心提供）

蕭伊芳提及推動「台美教育倡議」已有3年，駐休士頓辦事處除促成德州 聖湯瑪士大學與台灣高雄文藻外語大學成立美南地區高等教育第一個華語教學中心外，艾爾帕索艾華中文學校、奧斯汀好消息華語學苑及聖安東尼聖城中文學校也於當地成立第一間台灣華語文學習中心，明年更加碼在阿肯色州、德州休士頓及達拉斯成立五間TCML，感謝美南地區僑胞的協助，期盼有更多僑校加入台灣華語文學習中心行列，為華語文教育打拚。

各學習中心進行簡報簡介。（僑教中心提供）

Greg Meyers感謝邀請，他表示在擔任休士頓獨立學區（Houston Independent School District, HISD）教育委員期間，與駐處教育組建立教育夥伴關係，促成台美教育合作案，除推動雙邊教師交換及學生交流活動外，也接待許多來自台灣的教育單位及團體，因此相當樂見在大休士頓地區設立台灣華語文學習中心。

與會貴賓合照（左起 : 廖灝翔、Greg Meyers、蕭伊芳、徐佳青、王盈蓉、劉秀美、楊淑雅）。（僑教中心提供）

研討會邀請麻省理工學院中文項目主任廖灝翔主講「台灣華語文學習中心概況與觀察」；並邀請歐洲匈牙利玉山中文學校李怡瑩、愛爾蘭都柏林中文學校劉淑慧、法國書硯藝術文化學校林淑琳老師線上為大家做跨域教學分享；另也邀請美西績優TCML金山灣區矽谷中文學校、洛杉磯聖瑪利諾中文學校、北加中華文化學習中心、華府台灣學校內優秀的老師分享文化教學、商業經營、招生模式及行銷宣傳。希望透過這次經驗分享，帶給大家更多的創意和想法，一起打造台灣華語文品牌通路，擴大全球市場，共好共榮，擦亮台灣華語文教學品牌。