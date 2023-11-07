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徐佳青拜會休士頓潮州會館本頭公廟 與僑民相見歡

休士頓訊
徐佳青拜會休士頓潮州會館，雙方互動交流甚歡。（僑教中心提供）
徐佳青拜會休士頓潮州會館，雙方互動交流甚歡。（僑教中心提供）

台灣僑務委員會委員長徐佳青11月5日下午前往休士頓潮州會館本頭公廟上香致意，由會長馬克通以及理事逾20人接待，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、僑教中心王主任盈蓉、僑教處學校教育科許俊湧科長及黃副主任依莉陪同出席。此次拜訪是徐佳青對於潮州文化的重視和對華僑支持的具體體現，並盼藉由此行表達台灣政府對潮州鄉親的敬意與關懷。

徐佳青聽取在美潮州人移民歷史。（僑教中心提供）
徐佳青聽取在美潮州人移民歷史。（僑教中心提供）

徐佳青致詞感謝潮州會館長年支持中華民國台灣，其醒獅團近年均參與於文教中心廣場舉行之雙十國慶升旗典禮及國慶晚會，今年更首次組團參加休士頓「國慶大德盃台灣尚青籃球賽」，以球會友，增進各僑團之間友誼，表達對中華民國台灣的支持與向心。對於潮州僑民在美國的貢獻也表示感謝，並強調台灣政府將繼續支持和關心潮州華僑的福祉。

徐佳青一行人赴本頭公廟上香祈福。（僑教中心提供）
徐佳青一行人赴本頭公廟上香祈福。（僑教中心提供）

馬克通歡迎委員長一行人來訪，隨後由副秘書長林焌軒逐一介紹幹部。財政長蔡海驅表示自己具僑生身分，曾在台灣求學學習正體字以及寶島台灣的文化價值，受到中華民國教育的影響，讓在美第一代潮州人相當重視子女教育， 因此組成舞獅團讓年輕一代認識中華文化，此外也成立老人會，不限制國籍，目的是把中華文化帶到他們的族群裡面，讓不同族裔瞭解中華文化，更容易接受華裔族群。婦女組曾清秀提及自己從小就受台灣教育，聽台灣歌，吃台灣美食，非常想念台灣的一切，希望可以再回去看看。

徐佳青鼓勵醒獅團年輕團員。（僑教中心提供）
徐佳青鼓勵醒獅團年輕團員。（僑教中心提供）

席間，徐佳青聽取每位成員的意見並給予回饋，她歡迎休士頓、達拉斯及奧斯汀潮州華僑，以及越棉寮僑胞組團參訪台灣，體驗台灣宗教文化、觀光及美食，同時也介紹海外青年英語服務營、海外青年文化大使協會(FASCA)、僑生獎助學金等計畫，期盼能與在美潮州華僑有更多鏈結。一個多小時的交流，雙方相談甚歡。

徐佳青拜會休士頓潮州會館，雙方互動交流甚歡。（僑教中心提供）
徐佳青拜會休士頓潮州會館，雙方互動交流甚歡。（僑教中心提供）

教育 休士頓 中華民國

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