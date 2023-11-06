研究預測：2100年全美前三大城在德州

2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（SacramentoBee）報導，由幫助人們搬遷的技術公司moveBuddha所做的一項研究顯示，根據目前的人口遷徙數據，預計2100年美國人口最多前三大都會都在德州 。

以下是預計2100年美國人口最多的十大城市及其預測人口：1.達拉斯─福和市（Dallas-FortWorth）3390萬；2.休士頓：3140萬；3.德州奧斯汀：2230萬；4.鳳凰城：2230萬；5.紐約：2080萬；6.亞特蘭大市：1840萬；7.洛杉磯 ：1550萬；8.華盛頓特區─維吉尼亞州阿靈頓（Washington, D.C.-Arlington, Virginia）：1500萬；9.佛州奧蘭：1420萬；10.邁阿密：1380萬。

MoveBuddha利用美國人口普查局從2010年到2020年收集的數據，根據居民人數超過25萬的美國城市及其2100年的預計增長率編製了這份榜單。

美國全境總體而言，研究顯示到2100年，德州將擁有美國前三大城市。研究報告指出：「美國的未來可能就在德州。根據目前的移民趨勢，moveBuddha預測，到2100年，達拉斯、休士頓和奧斯汀（Austin）將取代紐約、洛杉磯和芝加哥，成為美國人口最多的城市。」

雖然2022年加州 的人口數據顯示其人口有所下降，但在moveBuddha列出的城市中仍出現三個加州城市，其中一個排名第七。只有一個城市進入了前十名，而德州似乎將把洛杉磯踢下榜單。

2100年加州人口最多的地區為：

洛杉磯─長堤市─安那罕（LosAngeles-Long Beach-Anaheim）在moveBuddha的榜單中排名第7。根據研究，該地區在2010年至2020年間的10年增長率約為2.1%。預計到2100年，該地區的人口將達到約1550萬。

河濱市-聖伯納汀諾市─安大略（Riverside-San Bernadino-Ontario）在全國人口最多的城市中排名第16位。研究顯示，2010年至2020年間，該地區的人口增長率約為10.3%。預計到2100年，該地區的人口將達到1020萬。

舊金山─屋崙─柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）排名第19位。研究顯示，從2010年到2020年，該地區的人口增長率約為8.1%。預計到下個世紀初，該地區人口將達到約880萬。