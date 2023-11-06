非法入境20歲約旦人 威脅屠殺猶太裔被捕

休士頓地區一名非法入境的約旦人(Jordanian National)，在社群媒體上發文支持殺滅猶太 人的主張，聯邦調查局FBI 主任日前在國會作證時，提到這位恐怖主義者，KXAN電視台追蹤時找到這人的身分。

哈瑪斯對以色列 發動恐襲，以色列對加薩進行武力報復，又掀起中東地區的戰火，支持以色列的人與支持巴勒斯坦的人水火不容，以致美國的反猶太主義(antisemitism)與伊斯蘭恐懼(Islamophobia)的兩類事件都大幅增多。FBI主任克里斯多福瑞(Christopher Wray)日前在國會作證時，以這位非法入境的約旦人為例，指出美國境內恐襲的風險升高(increased risk of terror attacks)，但沒有明說此人的姓名。

KXAN電視台去查驗法院的資料，發現FBI主任所說的是20歲的休士頓居民索海布阿布阿雅許(Sohaib Abuayyash)。

阿布阿雅許第一次來到美國，是2016年6月2日以觀光簽證(B2 tourism visa)入境，大約兩個月之後離開，當時他才13歲。接著他在2019年6月用巴勒斯坦護照(Palestine passport)入境，並在2020年1月提出政治庇護申請(Application for Asylum)，今年8月他獲准在美工作，但以他目前的身分不可持有任何武器。

跟許多發出恐怖威脅而獲罪的人一樣，他以為使用假名就可以躲過追蹤，他最近在社群媒體上發布了許多訊息，強調自己正在研製炸彈，並且在射擊場加緊練槍，有朝一日要殺掉一堆猶太人，他放了許多打靶的照片，並有他在自己租的公寓裡手持衝鋒槍的「英姿照」。

阿布阿雅許已在10月被捕，首度出庭時法官宣布不准交保，因為他曾經發文說他要到加薩去跟猶太人戰鬥。他被控的罪名是非法持有武器(unlawful possession of firearm)。