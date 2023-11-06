作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州

活動宣傳海報。（台灣書院提供）

作家陳思宏獲德州 圖書節 (Texas Book Festival)邀請，11月再訪德州參與文學盛會。自1995年創立以來，首度有台灣作家以英譯文學作品受邀。

11月11日下午1點30分陳思宏將與烏克蘭 裔作家暨翻譯家Oksana Lutsyshyna與談「文學翻譯（Literature in Translation）」，地點在德州首府奧斯汀(Austin)州議會大廈Room E2.012 舉行 (1100 Congress Avenue)，免費入場。與談結束後將舉行《鬼地方》簽書會，和美國讀者相見歡。

活動宣傳海報。（台灣書院提供）

為推廣台書英譯文學，駐休士頓 台灣書院更與休士頓文學機構Inprint合作，11 月5日邀請作家陳思宏與當地年輕作家進行一場寫作工作坊(Writing Workshop)互動交流會；11月7日、9日陳思宏獲德州聖安東尼奧知名院校三一大學(Trinity University)邀請，分別以「文學翻譯」、「《鬼地方》談酷兒文學」為題進行二場演說，多元呈現台灣文學創作面貌，提升台灣作品能見度。

本次活動是駐休士頓辦事處台灣書院首次與美南地區最大圖書節合作，11月11日-12日將在奧斯汀活動現場設置台灣文學推廣攤位，且與國立台灣文學館合作，推介台灣近期英譯之台灣作品以及台灣文學得獎文宣英文手冊，並備有文創品好禮給參加的國際讀者！

作家陳思宏講座場次與地點：

11月7日(二)15:30 聖安東尼奧三一大學─文學翻譯講座

11月9日(四)11:20聖安東尼奧三一大學─《鬼地方》談酷兒文學

11月11日(六)13:30奧斯汀德州圖書節─陳思宏與烏克蘭裔作家Oksana Lutsyshyna與談「文學翻譯（Literature in Translation）」

11月11日(六) 14:30德州圖書節─陳思宏簽書會

Inprint寫作工作坊，活動報名與資訊：https://inprinthouston.org/event/finding-your-voice-an-interactive-session-with-author-kevin-chen/。

德州圖書節講座資訊：https://www.texasbookfestival.org/events/literature-in-translation/?fbclid=IwAR3ffLBIcVXbGx_Ll-gsV4LiCVvQztmEJbvfWxJMPuQX9VCIUkMCfEtnwZw。