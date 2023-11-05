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研究：到2100年 德州將擁全美前3大城市

編譯組╱綜合報導
研究顯示到2100年，德州將擁有美國前三大城市，圖為休士頓。（美聯社）
研究顯示到2100年，德州將擁有美國前三大城市，圖為休士頓。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，由幫助人們搬遷的技術公司 moveBuddha 所做的一項研究顯示，美國全境總體而言，研究顯示到2100年，德州將擁有美國前三大城市。

研究報告指出：「美國的未來可能就在德州。根據目前的移民趨勢，moveBuddha 預測，到 2100 年，達拉斯、休士頓和奧斯汀（Austin）將取代紐約、洛杉磯和芝加哥，成為美國人口最多的城市。」

以下是預計 2100 年美國人口最多的十大城市及其預測人口： 1. 達拉斯- 福和市（Dallas-FortWorth） 3390萬 ；2. 休士頓：3140 萬； 3. 德州奧斯汀：2230 萬； 4. 鳳凰城：2230 萬； 5. 紐約：2080 萬 ；6. 亞特蘭大市：1840 萬； 7. 洛杉磯：1550 萬； 8. 華盛頓特區-維吉尼亞州阿靈頓（Washington, D.C.-Arlington, Virginia）：1500 萬； 9. 佛州奧蘭：1420萬； 10. 邁阿密：1380 萬。

雖然 2022 年加州的人口數據顯示其人口有所下降，但在 moveBuddha 列出的城市中仍出現三個加州城市，其中一個排名第七。只有一個城市進入了前十名，而德州似乎將把洛杉磯踢下榜單。

MoveBuddha 利用美國人口普查局從2010年到2020年收集的數據，根據居民人數超過 25 萬的美國城市及其 2100 年的預計增長率編製了這份榜單。

德州 洛杉磯 加州

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