萊斯大學「放浪夜」又走調 31人酒精中毒

休士頓的萊斯大學「放浪夜」31人酒精中毒。（取自FOX 26 Houston）

休士頓 的萊斯大學自1972年開始在萬聖節 前後舉辦「放浪夜」（Night of Decadence），參加學生僅著內衣。但是今年的放浪夜再度走鐘，31人酒精中毒，症狀嚴重的七人送醫，症狀較輕的24人在校醫治，幾天過後學生都已恢復正常。

不過，因為10月29日當晚鬧得太凶，校警將六人上了手銬，送交學生紀律會（Student Judicial Program）懲戒。原本要到午夜才結束的派對也提前兩小時散場。

放浪夜上一次出大包是在2012年，當時有11名學生酒精中毒嚴重到必須送醫，校方之後就修改參加規定與限制飲酒，沒想到十多年後再度重演飲酒過度的事件。

萊斯大學校刊「Rice Thresher」報導，在場的醫護人員都快瘋了，因為失控的學生太多了，「再多一個酒鬼，就足以讓急救機制崩潰」。校警局局長Clemente Rodriguez則說，雖然有六人被銬，但是並未被捕，只是送交紀律委員會，其他被迫離開現場的學生，多半是勸誘未成年人飲酒，或是未經正常通道進入會場。

一名被銬的學生告訴Rice Thresher，她不知為何就被兩個壯漢壓制在地，還把她的雙手拉到身後銬起來，「我只穿內衣耶，怎麼可能攜帶危險物品」，因此她認為校警執法過當，導致她身上多處瘀青。不過，飲酒過量的她最後還是被送到急救處，酒醒後只被告知紀律委員會會跟她連絡。